а активности какие-то по карте делали? А то я вот планирую идти по вашему пути))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:37
Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:59
Ромасик
Только в первый месяц - погонять туда/сюда средства для тестов. С тех пор на полке. Раз за год полка не помогла, пришёл к выводу, что и не поможет, а тратить с выхлопом 1.6% ради оборота с негарантированным результатом, там где можно поднять 2-3-4-10% я не стал.
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