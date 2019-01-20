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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1983198419851986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:37

  Amid написав:Прошёл год с получения О-карты, лимит так и не налили

а активности какие-то по карте делали? А то я вот планирую идти по вашему пути))
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:59

Ромасик
Только в первый месяц - погонять туда/сюда средства для тестов. С тех пор на полке. Раз за год полка не помогла, пришёл к выводу, что и не поможет, а тратить с выхлопом 1.6% ради оборота с негарантированным результатом, там где можно поднять 2-3-4-10% я не стал.
Amid
 
Повідомлень: 1637
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  #<1 ... 1983198419851986
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