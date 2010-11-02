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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:37
Amid написав:
Прошёл год с получения О-карты, лимит так и не налили
а активности какие-то по карте делали? А то я вот планирую идти по вашему пути))
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:59
Ромасик
Только в первый месяц - погонять туда/сюда средства для тестов. С тех пор на полке. Раз за год полка не помогла, пришёл к выводу, что и не поможет, а тратить с выхлопом 1.6% ради оборота с негарантированным результатом, там где можно поднять 2-3-4-5-10% я не стал.
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Amid
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:17
При заполнении заявки на Окарту, спрашивает ли о желаемом КЛ?
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jay2004
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:29
Так, питають.
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Кочевник
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:39
Кочевник написав:
Так, питають.
На якому етапі? Бо в пятницю пробували оформити другу - ніде не питало (і давали нуль кредитного ліміту, хоча рейтинг УБКІ - 519).
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