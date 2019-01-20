а активности какие-то по карте делали? А то я вот планирую идти по вашему пути))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:37
Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:59
Ромасик
Только в первый месяц - погонять туда/сюда средства для тестов. С тех пор на полке. Раз за год полка не помогла, пришёл к выводу, что и не поможет, а тратить с выхлопом 1.6% ради оборота с негарантированным результатом, там где можно поднять 2-3-4-5-10% я не стал.
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:29
Re: Идея Банк
Так, питають.
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:39
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:31
Re: Идея Банк
п21.7. Тарифов О.Карты
" переказ з картки в мережі банкоматів Банку; Не тарифікується"
На другой банк кто-то пробовал отправлять?
По словам ГЛ, банкомат с такой фичей один на всю страну, находится в КИеве.
Додано: Чет 09 вер, 2021 00:17
У сестри таке було...
У відділенні запитали: "Який кредліміт потрібний?"
"10тис"
"Немає проблем! Ось, 1000"
То аж через 2місяці трохи додали
Додано: Нед 12 вер, 2021 08:11
Есть КБО, по которой лимит 10000. Лежит на полке.
И есть О.Карта, которой активно пользуюсь. Сдуру в свое время попросил только лимит 10000, оказалось, что может быть нужно больше.
Ни у кого нет опыта "объединения лимитов", типа, одну закрыл, лимит перекинул на другую?
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