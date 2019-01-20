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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1984198519861987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 10:43

  Искатель написав:Есть КБО, по которой лимит 10000. Лежит на полке.
И есть О.Карта, которой активно пользуюсь. Сдуру в свое время попросил только лимит 10000, оказалось, что может быть нужно больше.
Ни у кого нет опыта "объединения лимитов", типа, одну закрыл, лимит перекинул на другую?

Перекинуть, объединить низзя
Просто закройте и через 2..3 мес они докинут на Ошку если КИ позволит
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:04

Re: Идея Банк

Маю обидві карти. КБО і О. Користуюся першою півтора року, другою - 8 місяців. По першій ліміт піднімали 3 ради, по другій - один. Але ще маю додатково фіолетову.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:24

Re: Идея Банк

  Кочевник написав:Маю обидві карти. КБО і О.

А КБО у вас БЕЗ страховки?
Amethyst
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Повідомлень: 839
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Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:32

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Маю обидві карти. КБО і О.

А КБО у вас БЕЗ страховки?

Ніби без страховки, але з платою за обслуговування кредліму. Тому в останній робочий день гашуся з фіолетової внутришньобанком.
Кочевник
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 16.02.17
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:44

  Кочевник написав:
  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Маю обидві карти. КБО і О.

А КБО у вас БЕЗ страховки?

Ніби без страховки, але з платою за обслуговування кредліму. Тому в останній робочий день гашуся з фіолетової внутришньобанком.

Плата за обсл. кредита (0,01% -- 8коп за каждые 10Кгрн трат в мес) начисляется в РД, но может быть погашена ДО следующей РД (т.е. она в грейсе), т.о. спокойно гаситесь через месяц ПОСЛЕ начисления.
Страховка -- эт +1%/мес к отем от 0.01%/год. Она тоже в грейсе, однако просто обидно платить 100грн/мес за карту :wink:
Amethyst
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Повідомлень: 839
З нами з: 05.05.21
Подякував: 48 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 12:18

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:
  Amethyst написав:А КБО у вас БЕЗ страховки?

Ніби без страховки, але з платою за обслуговування кредліму. Тому в останній робочий день гашуся з фіолетової внутришньобанком.

Плата за обсл. кредита (0,01% -- 8коп за каждые 10Кгрн трат в мес) начисляется в РД, но может быть погашена ДО следующей РД (т.е. она в грейсе), т.о. спокойно гаситесь через месяц ПОСЛЕ начисления.
Страховка -- эт +1%/мес к отем от 0.01%/год. Она тоже в грейсе, однако просто обидно платить 100грн/мес за карту :wink:

Судя по контексту я иак понимаю по КБО речь шла об абонке в 25 грн. при наличим долга по карте на вечер последнего рабочего дня месяца. Поэтому карту выводят в ноль чтобы не платить этот "четвертак"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 12:38

  Flamingo написав:
  Amethyst написав:Плата за обсл. кредита (0,01% -- 8коп за каждые 10Кгрн трат в мес) начисляется в РД, но может быть погашена ДО следующей РД (т.е. она в грейсе), т.о. спокойно гаситесь через месяц ПОСЛЕ начисления.
Страховка -- эт +1%/мес к отем от 0.01%/год. Она тоже в грейсе, однако просто обидно платить 100грн/мес за карту :wink:

Судя по контексту я иак понимаю по КБО речь шла об абонке в 25 грн. при наличим долга по карте на вечер последнего рабочего дня месяца. Поэтому карту выводят в ноль чтобы не платить этот "четвертак"

Ужас, я про эти 25грн уже и забыл. Ниде ж такого маразма нет (шото у Фарса када-то пыталь ввести).
А я на автомате гашусь до 30го, бо есть страх.
Но шо не сделаешь ради 400грн :)
Amethyst
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Повідомлень: 839
З нами з: 05.05.21
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