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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 10:43
Искатель написав:
Есть КБО, по которой лимит 10000. Лежит на полке.
И есть О.Карта, которой активно пользуюсь. Сдуру в свое время попросил только лимит 10000, оказалось, что может быть нужно больше.
Ни у кого нет опыта "объединения лимитов", типа, одну закрыл, лимит перекинул на другую?
Перекинуть, объединить низзя
Просто закройте и через 2..3 мес они докинут на Ошку если КИ позволит
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Amethyst
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Додано: Нед 12 вер, 2021 11:04
Маю обидві карти. КБО і О. Користуюся першою півтора року, другою - 8 місяців. По першій ліміт піднімали 3 ради, по другій - один. Але ще маю додатково фіолетову.
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Кочевник
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Додано: Нед 12 вер, 2021 11:24
Кочевник написав:
Маю обидві карти. КБО і О.
А КБО у вас БЕЗ страховки?
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Amethyst
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Додано: Нед 12 вер, 2021 11:32
Amethyst написав: Кочевник написав:
Маю обидві карти. КБО і О.
А КБО у вас БЕЗ страховки?
Ніби без страховки, але з платою за обслуговування кредліму. Тому в останній робочий день гашуся з фіолетової внутришньобанком.
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Кочевник
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Додано: Нед 12 вер, 2021 11:44
Кочевник написав: Amethyst написав: Кочевник написав:
Маю обидві карти. КБО і О.
А КБО у вас БЕЗ страховки?
Ніби без страховки, але з платою за обслуговування кредліму. Тому в останній робочий день гашуся з фіолетової внутришньобанком.
Плата за обсл. кредита (0,01% -- 8коп за каждые 10Кгрн трат в мес) начисляется в РД, но может быть погашена ДО следующей РД (т.е. она в грейсе), т.о. спокойно гаситесь через месяц ПОСЛЕ начисления.
Страховка -- эт +1%/мес к отем от 0.01%/год. Она тоже в грейсе, однако просто обидно платить 100грн/мес за карту
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Amethyst
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Додано: Нед 12 вер, 2021 12:18
Amethyst написав: Кочевник написав: Amethyst написав:
А КБО у вас БЕЗ страховки?
Ніби без страховки, але з платою за обслуговування кредліму. Тому в останній робочий день гашуся з фіолетової внутришньобанком.
Плата за обсл. кредита (0,01% -- 8коп за каждые 10Кгрн трат в мес) начисляется в РД, но может быть погашена ДО следующей РД (т.е. она в грейсе), т.о. спокойно гаситесь через месяц ПОСЛЕ начисления.
Страховка -- эт +1%/мес к отем от 0.01%/год. Она тоже в грейсе, однако просто обидно платить 100грн/мес за карту
Судя по контексту я иак понимаю по КБО речь шла об абонке в 25 грн. при наличим долга по карте на вечер последнего рабочего дня месяца. Поэтому карту выводят в ноль чтобы не платить этот "четвертак"
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Flamingo
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Додано: Нед 12 вер, 2021 12:38
Flamingo написав: Amethyst написав:
Плата за обсл. кредита (0,01% -- 8коп за каждые 10Кгрн трат в мес) начисляется в РД, но может быть погашена ДО следующей РД (т.е. она в грейсе), т.о. спокойно гаситесь через месяц ПОСЛЕ начисления.
Страховка -- эт +1%/мес к отем от 0.01%/год. Она тоже в грейсе, однако просто обидно платить 100грн/мес за карту
Судя по контексту я иак понимаю по КБО речь шла об абонке в 25 грн. при наличим долга по карте на вечер последнего рабочего дня месяца. Поэтому карту выводят в ноль чтобы не платить этот "четвертак"
Ужас, я про эти 25грн уже и забыл. Ниде ж такого маразма нет (шото у Фарса када-то пыталь ввести).
А я на автомате гашусь до 30го, бо есть страх.
Но шо не сделаешь ради 400грн
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Amethyst
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