Додано: Сер 15 вер, 2021 15:59

Боже, какие же КРЕ-ТИ-НЫ, эти конченые разработчики Дырка-Банки! Как такими умственными импотентами можно быть??!

После номера и ввода ОТП эти карикатурщики разработчиков показывают мне первый из 4х слайдов согласно закрашенному кружочку и трех незакрашенныъ рядом с ним. НО СВАЙПЫ НЕ РАБОТАЮТ. А внизу есть две раздельные кнопки Далее и Продолжить (или как-то так).



Нажал Далее - кружочки-индикаторы ПРОПАЛИ. Значит логично, что я те три слайда пропустил. Жму назад. Жму Продолжить - вообще ввод ИПН пошел!

Опять жму назад, соглашаюсь начать с начала ибо хочу все информационные слайды просмотреть (ну не читать же весь договор ДКБО, в самом деле) - эти имбицилы теперь запрещают с тем же номером региться заново! Да что за инвалиды там работают?!