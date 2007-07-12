Slx
Это вы еще не видели, как приложение работало в первые дни после запуска. И, кстати, регистрация у меня тогда тоже пошла криво и в итоге мою учетную удаляли вручную, чтобы я мог нормально зарегистрироваться повторно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:05
Slx
Это вы еще не видели, как приложение работало в первые дни после запуска. И, кстати, регистрация у меня тогда тоже пошла криво и в итоге мою учетную удаляли вручную, чтобы я мог нормально зарегистрироваться повторно.
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:07
Даёшь больше). Успешный кейс - 3 календарных дня, 4-я попытка!
Но очень познавательно, кстати...
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:03
Re: Идея Банк
У меня каждый вход в приложение это квест с вводом номера телефона, инн, очисткой кэша, сносом приложения в различном порядке с различным итогом, вместо обычного входа по отпечатку пальца
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:06
Chicheva
Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
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