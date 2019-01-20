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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1985198619871988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:05

Slx
Это вы еще не видели, как приложение работало в первые дни после запуска. И, кстати, регистрация у меня тогда тоже пошла криво и в итоге мою учетную удаляли вручную, чтобы я мог нормально зарегистрироваться повторно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:07

  ingtrans написав:Slx
Это вы еще не видели, как приложение работало в первые дни после запуска. И, кстати, регистрация у меня тогда тоже пошла криво и в итоге мою учетную удаляли вручную, чтобы я мог нормально зарегистрироваться повторно.


Даёшь больше). Успешный кейс - 3 календарных дня, 4-я попытка!
Но очень познавательно, кстати...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:03

Re: Идея Банк

У меня каждый вход в приложение это квест с вводом номера телефона, инн, очисткой кэша, сносом приложения в различном порядке с различным итогом, вместо обычного входа по отпечатку пальца
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:06

Chicheva
Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:10

Re: Идея Банк

Да, это как-то уже чересчур. Ну бывает иногда, что не дает входить в принципе или заходишь, а там карты нет, но это не очень часто.
ingtrans
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