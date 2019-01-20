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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:05
Slx
Это вы еще не видели, как приложение работало в первые дни после запуска. И, кстати, регистрация у меня тогда тоже пошла криво и в итоге мою учетную удаляли вручную, чтобы я мог нормально зарегистрироваться повторно.
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ingtrans
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Додано: Сер 15 вер, 2021 16:07
ingtrans написав:Slx
Это вы еще не видели, как приложение работало в первые дни после запуска. И, кстати, регистрация у меня тогда тоже пошла криво и в итоге мою учетную удаляли вручную, чтобы я мог нормально зарегистрироваться повторно.
Даёшь больше). Успешный кейс - 3 календарных дня, 4-я попытка!
Но очень познавательно, кстати...
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jay2004
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:03
У меня каждый вход в приложение это квест с вводом номера телефона, инн, очисткой кэша, сносом приложения в различном порядке с различным итогом, вместо обычного входа по отпечатку пальца
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Chicheva
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:06
Chicheva
Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
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Vorlon
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:10
Да, это как-то уже чересчур. Ну бывает иногда, что не дает входить в принципе или заходишь, а там карты нет, но это не очень часто.
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ingtrans
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Додано: Сер 15 вер, 2021 21:13
Vorlon написав:Chicheva
Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
С моим смартфоном все отлично, 10ки других ИБ прекрасно работают, в т.ч. клоны, а обанковская поделка так себя ведет
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Chicheva
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:00
Chicheva написав:
У меня каждый вход в приложение это квест с вводом номера телефона, инн, очисткой кэша, сносом приложения в различном порядке с различным итогом, вместо обычного входа по отпечатку пальца
а на IOS работает абсолютно нормально и по Face ID логинится моментально.
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Savage Mind
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:10
Chicheva написав:
Vorlon написав:Chicheva
Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
С моим смартфоном все отлично, 10ки других ИБ прекрасно работают, в т.ч. клоны, а обанковская поделка так себя ведет
Знову ж таки не показник, але і в мене все працює нормально. Щось таки схоже все ж і з вашим смартом, чимось він цьому додатку не догодив
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nickvp
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:28
Savage Mind на андроиде тоже все отлично
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omb
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:29
Chicheva написав:
С моим смартфоном все отлично
Смелое утверждение! Какая версия мобильной ОС?
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Vorlon
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