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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:25
Vorlon написав: Chicheva написав:
С моим смартфоном все отлично
Смелое утверждение! Какая версия мобильной ОС?
Утверждение абсолютно обоснованное, андроид 10й
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Додано: Чет 16 вер, 2021 21:28
nickvp написав: Chicheva написав:
Vorlon написав:Chicheva
Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
С моим смартфоном все отлично, 10ки других ИБ прекрасно работают, в т.ч. клоны, а обанковская поделка так себя ведет
Знову ж таки не показник, але і в мене все працює нормально. Щось таки схоже все ж і з вашим смартом, чимось він цьому додатку не догодив
Из этого можно сделать только вывод о криворуких разработчиках, но явно не о проблемах со смартом
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Chicheva
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Чет 16 вер, 2021 16:38
cohan
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