Утверждение абсолютно обоснованное, андроид 10й
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:25
Re: Идея Банк
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:28
Re: Идея Банк
Из этого можно сделать только вывод о криворуких разработчиках, но явно не о проблемах со смартом
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:58
Re: Идея Банк
Вчора оновився телефон до андроіда 11 та miui 12.5.3 і о.банк покинув мій телефон. Інші додатки вижили, а цей перестав приймати спочатку відбиток, а потім і пароль. Очистка кеша, видалення додатку нічого не дає.
Кол центр видалив реєстрацію, але після вводу телефону знову сторінка для входу в додаток, реєстрація далі не йде. Всі інші додатки працюють.
Сумніваюсь я, що їх ай ті швидко вирішить проблему, доведеться на телефон дружини ставити додаток
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:03
Re: Идея Банк
Враховуючи, що у веб-версії поповнення рахунку не хочу працювати, то програмізди взагалі охрініли.
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