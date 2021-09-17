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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1986198719881989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:25

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  Chicheva написав:С моим смартфоном все отлично

Смелое утверждение! Какая версия мобильной ОС?
Утверждение абсолютно обоснованное, андроид 10й
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:28

Re: Идея Банк

nickvp написав:
  Chicheva написав:
Vorlon написав:Chicheva
Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
С моим смартфоном все отлично, 10ки других ИБ прекрасно работают, в т.ч. клоны, а обанковская поделка так себя ведет

Знову ж таки не показник, але і в мене все працює нормально. Щось таки схоже все ж і з вашим смартом, чимось він цьому додатку не догодив
Из этого можно сделать только вывод о криворуких разработчиках, но явно не о проблемах со смартом
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:58

Re: Идея Банк

Вчора оновився телефон до андроіда 11 та miui 12.5.3 і о.банк покинув мій телефон. Інші додатки вижили, а цей перестав приймати спочатку відбиток, а потім і пароль. Очистка кеша, видалення додатку нічого не дає.
Кол центр видалив реєстрацію, але після вводу телефону знову сторінка для входу в додаток, реєстрація далі не йде. Всі інші додатки працюють.
Сумніваюсь я, що їх ай ті швидко вирішить проблему, доведеться на телефон дружини ставити додаток
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:03

Re: Идея Банк

Враховуючи, що у веб-версії поповнення рахунку не хочу працювати, то програмізди взагалі охрініли.
Кочевник
 
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