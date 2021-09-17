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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:25
Vorlon написав: Chicheva написав:
С моим смартфоном все отлично
Смелое утверждение! Какая версия мобильной ОС?
Утверждение абсолютно обоснованное, андроид 10й
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Chicheva
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Додано: Чет 16 вер, 2021 21:28
nickvp написав: Chicheva написав:
Vorlon написав:Chicheva
Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
С моим смартфоном все отлично, 10ки других ИБ прекрасно работают, в т.ч. клоны, а обанковская поделка так себя ведет
Знову ж таки не показник, але і в мене все працює нормально. Щось таки схоже все ж і з вашим смартом, чимось він цьому додатку не догодив
Из этого можно сделать только вывод о криворуких разработчиках, но явно не о проблемах со смартом
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Chicheva
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:58
Вчора оновився телефон до андроіда 11 та miui 12.5.3 і о.банк покинув мій телефон. Інші додатки вижили, а цей перестав приймати спочатку відбиток, а потім і пароль. Очистка кеша, видалення додатку нічого не дає.
Кол центр видалив реєстрацію, але після вводу телефону знову сторінка для входу в додаток, реєстрація далі не йде. Всі інші додатки працюють.
Сумніваюсь я, що їх ай ті швидко вирішить проблему, доведеться на телефон дружини ставити додаток
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:03
Враховуючи, що у веб-версії поповнення рахунку не хочу працювати, то програмізди взагалі охрініли.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:00
Rimlyanin1 написав:
Вчора оновився телефон до андроіда 11 та miui 12.5.3 і о.банк покинув мій телефон.
моторошно уявити, якщо б поставити андро12
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greenozon
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:44
Спостерігаються техзбої, наразі.
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jay2004
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