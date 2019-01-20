Идея Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:25
Vorlon написав: Chicheva написав:
С моим смартфоном все отлично
Смелое утверждение! Какая версия мобильной ОС?
Утверждение абсолютно обоснованное, андроид 10й
Chicheva
Повідомлень: 196
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:28
nickvp написав: Chicheva написав: Vorlon написав: Chicheva Так может что-то с вашим смартфоном не так? Если я такого ни разу не наблюдал...
С моим смартфоном все отлично, 10ки других ИБ прекрасно работают, в т.ч. клоны, а обанковская поделка так себя ведет
Знову ж таки не показник, але і в мене все працює нормально. Щось таки схоже все ж і з вашим смартом, чимось він цьому додатку не догодив
Из этого можно сделать только вывод о криворуких разработчиках, но явно не о проблемах со смартом
Chicheva
Повідомлень: 196
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:58
Вчора оновився телефон до андроіда 11 та miui 12.5.3 і о.банк покинув мій телефон. Інші додатки вижили, а цей перестав приймати спочатку відбиток, а потім і пароль. Очистка кеша, видалення додатку нічого не дає.
Кол центр видалив реєстрацію, але після вводу телефону знову сторінка для входу в додаток, реєстрація далі не йде. Всі інші додатки працюють. Сумніваюсь я, що їх ай ті швидко вирішить проблему, доведеться на телефон дружини ставити додаток
Rimlyanin1
Повідомлень: 350
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:03
Враховуючи, що у веб-версії поповнення рахунку не хочу працювати, то програмізди взагалі охрініли.
Кочевник
Повідомлень: 2030
З нами з: 16.02.17
Подякував: 347 раз.
Подякували: 135 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:00
Rimlyanin1 написав:
Вчора оновився телефон до андроіда 11 та miui 12.5.3 і о.банк покинув мій телефон.
моторошно уявити, якщо б поставити андро12
greenozon
Повідомлень: 11789
З нами з: 01.06.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 945 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 18 вер, 2021 11:44
Спостерігаються техзбої, наразі.
jay2004
Повідомлень: 2973
З нами з: 19.02.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 353 раз.
Профіль
Додано: Пон 20 вер, 2021 07:26
Интересно, а кому-то уже выплачивали вознаграждение по реферральной программе?
Когда они вообще платят: к 1-му числу или через сколько-то дней после активации?
Искатель
Повідомлень: 4885
З нами з: 22.02.16
Подякував: 746 раз.
Подякували: 3370 раз.
Профіль
4
6
1
Додано: Пон 20 вер, 2021 08:16
Искатель написав:
Интересно, а кому-то уже выплачивали вознаграждение по реферральной программе?
Когда они вообще платят: к 1-му числу или через сколько-то дней после активации?
В субботу была активация. Пока жду выплаты...
jay2004
Повідомлень: 2973
З нами з: 19.02.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 353 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 вер, 2021 13:36
Искатель написав:
Интересно, а кому-то уже выплачивали вознаграждение по реферральной программе?
Когда они вообще платят: к 1-му числу или через сколько-то дней после активации?
В
условиях
обещают сразу после активации приложения:
"Нарахування та виплата фінансової винагороди рефереру та рефералу здійснюється в момент активації додатку O.Bank рефералом, повнолітніми громадянами України, які виконали всі умови реферальної програми."
Bosstone
Повідомлень: 1981
З нами з: 21.04.10
Подякував: 707 раз.
Подякували: 247 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
98228
12653391
19375
3051113
710
566149