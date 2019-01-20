RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1987198819891990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 16:20

  Искатель написав:спишутся, когда выплатят кешбэк?
KVV
 
Повідомлень: 942
З нами з: 29.11.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:08

О.карту реально онлайн сделать?
смотрю по рекламе вроде ничего продукт. есть какие подводные камни здесь?
Starter
 
Повідомлень: 95
З нами з: 01.12.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1987198819891990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 70, 71, 72
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
716 575747
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 00:34
Oberon
Альфа-Банк 1 ... 9833, 9834, 9835
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98346 12683533
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 23:22
Starter
Юнекс Банк 1 ... 287, 288, 289
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2887 219986
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 19:23
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (717)
25.09.2021 01:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.