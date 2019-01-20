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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 вер, 2021 16:20
Искатель написав:
спишутся, когда выплатят кешбэк?
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KVV
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:08
О.карту реально онлайн сделать?
смотрю по рекламе вроде ничего продукт. есть какие подводные камни здесь?
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П'ят 24 вер, 2021 19:23
Vorlon