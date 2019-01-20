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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 вер, 2021 16:20
Искатель написав:
спишутся, когда выплатят кешбэк?
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KVV
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:08
О.карту реально онлайн сделать?
смотрю по рекламе вроде ничего продукт. есть какие подводные камни здесь?
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Starter
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Додано: Суб 25 вер, 2021 05:08
Starter написав:
О.карту реально онлайн сделать?
смотрю по рекламе вроде ничего продукт. есть какие подводные камни здесь?
Реально. Без подводных камней. После получения, в приложении, поставить галочку - получать кешбек и увеличить лимиты. Рефку можете взять в подписи (первая трата от 200 грн).
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jay2004
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:46
jay2004 написав:
Рефку можете взять в подписи
хитрая ссылка там, ничто ее не берет >> надо в вибер чат вставлять
+а безработным там насыпают? добрался до анкеты уже
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Додано: Суб 25 вер, 2021 10:05
Starter написав: jay2004 написав:
Рефку можете взять в подписи
хитрая ссылка там, ничто ее не берет >> надо в вибер чат вставлять
+а безработным там насыпают? добрался до анкеты уже
Дают, даже проблемным должникам (лично проверено). После анкеты - будет окно (в нём должно давать на выбор кредитку (75к грн КЛ, как правило) либо только дебетку
).
Востаннє редагувалось jay2004
в Суб 25 вер, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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Додано: Суб 25 вер, 2021 10:06
Starter написав: jay2004 написав:
хитрая ссылка там, ничто ее не берет >> надо в вибер чат вставлять
Аха, есть такое. Ещё и бонус проблематично у Идеи потом выколупать((.
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jay2004
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:50
jay2004 написав:
Дают, даже проблемным должникам (лично проверено)
0 нарисовали) но мне в принципе не критично, чистых кредиток и так хватает)
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Додано: Суб 25 вер, 2021 12:17
Starter написав: jay2004 написав:
Дают, даже проблемным должникам (лично проверено)
0 нарисовали) но мне в принципе не критично, чистых кредиток и так хватает)
Кредитку с нулём, или чистую дебетку?
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jay2004
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Додано: Суб 25 вер, 2021 12:33
jay2004 написав:
Кредитку с нулём, или чистую дебетку?
вроде речь шла о том, что кредитный лимит 0)
но там сама карта кредитная, дебиток по логике не должно быть
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:39
А гестапо звонит при оформлении О карты?
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Митяйка
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