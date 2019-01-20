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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1988198919901991>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 16:20

  Искатель написав:спишутся, когда выплатят кешбэк?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:08

О.карту реально онлайн сделать?
смотрю по рекламе вроде ничего продукт. есть какие подводные камни здесь?
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 05:08

  Starter написав:О.карту реально онлайн сделать?
смотрю по рекламе вроде ничего продукт. есть какие подводные камни здесь?


Реально. Без подводных камней. После получения, в приложении, поставить галочку - получать кешбек и увеличить лимиты. Рефку можете взять в подписи (первая трата от 200 грн).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:46

Re: Идея Банк

  jay2004 написав:Рефку можете взять в подписи

хитрая ссылка там, ничто ее не берет >> надо в вибер чат вставлять

+а безработным там насыпают? добрался до анкеты уже
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:05

  Starter написав:
  jay2004 написав:Рефку можете взять в подписи

хитрая ссылка там, ничто ее не берет >> надо в вибер чат вставлять

+а безработным там насыпают? добрался до анкеты уже


Дают, даже проблемным должникам (лично проверено). После анкеты - будет окно (в нём должно давать на выбор кредитку (75к грн КЛ, как правило) либо только дебетку :cry: ).
Востаннє редагувалось jay2004 в Суб 25 вер, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:06

  Starter написав:
  jay2004 написав:хитрая ссылка там, ничто ее не берет >> надо в вибер чат вставлять



Аха, есть такое. Ещё и бонус проблематично у Идеи потом выколупать((.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:50

Re: Идея Банк

  jay2004 написав:Дают, даже проблемным должникам (лично проверено)

0 нарисовали) но мне в принципе не критично, чистых кредиток и так хватает)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:17

  Starter написав:
  jay2004 написав:Дают, даже проблемным должникам (лично проверено)

0 нарисовали) но мне в принципе не критично, чистых кредиток и так хватает)


Кредитку с нулём, или чистую дебетку?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:33

Re: Идея Банк

  jay2004 написав:Кредитку с нулём, или чистую дебетку?

вроде речь шла о том, что кредитный лимит 0)
но там сама карта кредитная, дебиток по логике не должно быть
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:39

А гестапо звонит при оформлении О карты?
Митяйка
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