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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:41
Митяйка написав:
А гестапо звонит при оформлении О карты?
пока тишина, да и че звонить из-за мелочей, процедура автоматизирована вся
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:45
так, я врубился что мне светит 2% за оплату своими
это получается не сможет эта карта укрсиба подвинуть тогда(
без пользования небось и лимит не поднимут?
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:48
Starter написав:
без пользования небось и лимит не поднимут?
Описаны разные случаи. Лично мне установили лимит после 4-5 месяцев без использования.
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ingtrans
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:50
ingtrans написав:
Лично мне установили лимит после 4-5 месяцев без использования.
ок, тогда кину на полку ее до вызревания)
так денег не проблема налить, но нет смысла выходит
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:36
Starter написав:так, я врубился что мне светит 2% за оплату своими
это получается не сможет эта карта укрсиба подвинуть тогда(
без пользования небось и лимит не поднимут?
На першу дали ліміт 0, відмовився. Через 6 місяців знову оформив і дали 10к
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Rimlyanin1
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