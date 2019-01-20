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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:41
Митяйка написав:
А гестапо звонит при оформлении О карты?
пока тишина, да и че звонить из-за мелочей, процедура автоматизирована вся
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:45
так, я врубился что мне светит 2% за оплату своими
это получается не сможет эта карта укрсиба подвинуть тогда(
без пользования небось и лимит не поднимут?
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:48
Starter написав:
без пользования небось и лимит не поднимут?
Описаны разные случаи. Лично мне установили лимит после 4-5 месяцев без использования.
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ingtrans
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:50
ingtrans написав:
Лично мне установили лимит после 4-5 месяцев без использования.
ок, тогда кину на полку ее до вызревания)
так денег не проблема налить, но нет смысла выходит
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:36
Starter написав:так, я врубился что мне светит 2% за оплату своими
это получается не сможет эта карта укрсиба подвинуть тогда(
без пользования небось и лимит не поднимут?
На першу дали ліміт 0, відмовився. Через 6 місяців знову оформив і дали 10к
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Rimlyanin1
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:33
Добрый день.
Пересчитал свой кишмиш и увидел что оплата коммуны через некст не окешбечилась.
Это так и должно быть или надо обращаться? Через Укрсиб все было норм.
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slktym007
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:36
slktym007 написав:
Добрый день.
Пересчитал свой кишмиш и увидел что оплата коммуны через некст не окешбечилась.
Это так и должно быть или надо обращаться? Через Укрсиб все было норм.
Гарно перечитайте тарифи по О.карті, MCC 4900 в Ідеї у виключеннях, камуну платити лише через Сіббас.
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melkh
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:37
slktym007 написав:
Это так и должно быть или надо обращаться?
Так и должно быть
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:47
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
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slktym007
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:53
slktym007 написав:
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
Если есть викенд от таса то там окешбечивается комуна оплаченная через некст - 2% чистыми. Если виики нету - то новые не оформляют уже года 2,5-3
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Flamingo
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