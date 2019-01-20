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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:41

Re: Идея Банк

  Митяйка написав:А гестапо звонит при оформлении О карты?

пока тишина, да и че звонить из-за мелочей, процедура автоматизирована вся
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:45

так, я врубился что мне светит 2% за оплату своими
это получается не сможет эта карта укрсиба подвинуть тогда(

без пользования небось и лимит не поднимут?
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:48

  Starter написав:без пользования небось и лимит не поднимут?

Описаны разные случаи. Лично мне установили лимит после 4-5 месяцев без использования.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:50

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Лично мне установили лимит после 4-5 месяцев без использования.

ок, тогда кину на полку ее до вызревания)
так денег не проблема налить, но нет смысла выходит
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:36

Re: Идея Банк

Starter написав:так, я врубился что мне светит 2% за оплату своими
это получается не сможет эта карта укрсиба подвинуть тогда(

без пользования небось и лимит не поднимут?
На першу дали ліміт 0, відмовився. Через 6 місяців знову оформив і дали 10к
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:33

Окарта

Добрый день.

Пересчитал свой кишмиш и увидел что оплата коммуны через некст не окешбечилась.
Это так и должно быть или надо обращаться? Через Укрсиб все было норм.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:36

  slktym007 написав:Добрый день.

Пересчитал свой кишмиш и увидел что оплата коммуны через некст не окешбечилась.
Это так и должно быть или надо обращаться? Через Укрсиб все было норм.

Гарно перечитайте тарифи по О.карті, MCC 4900 в Ідеї у виключеннях, камуну платити лише через Сіббас.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:37

Re: Идея Банк

  slktym007 написав:Это так и должно быть или надо обращаться?

Так и должно быть.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:47

Окарта

А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:53

  slktym007 написав:А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?

Если есть викенд от таса то там окешбечивается комуна оплаченная через некст - 2% чистыми. Если виики нету - то новые не оформляют уже года 2,5-3
Flamingo
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