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Идея Банк
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:11
slktym007 написав:
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:26
ramzes4 написав: slktym007 написав:
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.
Спасибо.
А для открытия TAS2U надо открыть карту ТАСА? Карта Спортбанка не подойдет?
За оплату комсы нет?
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:39
slktym007 написав:
А для открытия TAS2U надо открыть карту ТАСА?
Карта Спортбанка не подойдет?
За оплату комсы нет?
Не потрібно
Комісії немає але перелік комун.підприємств слабенький - вода/газ/тепло/електро.. залежить від регіону.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 18:34
Если завтра сделать (28.09.2021) оплату с 10-00 до 18-00 - проведётся сентябрём или уже октябрём?
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Додано: Пон 27 вер, 2021 18:39
jay2004 написав:
Если завтра сделать (28.09.2021) оплату с 10-00 до 18-00 - проведётся сентябрём или уже октябрём?
Процентов 80 что сентябрем
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Додано: Пон 27 вер, 2021 19:51
ramzes4 написав:
Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.
Разве за такие платежи не дерут комиссию?
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vpchelko
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Додано: Пон 27 вер, 2021 20:02
vpchelko написав: ramzes4 написав:
Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.
Разве за такие платежи не дерут комиссию?
Кто? И главное зачем? Для идеи это оплата услуги. По сути покупка. Для таси это тоже услуга по приему комунальных платежей. По тарифам банка в Т2Ю с привязанных карт комис за эту услугу не берется.
Как то так...
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Додано: Пон 27 вер, 2021 20:15
Flamingo написав:
Как то так...
Вопрос возник из-за того, что приват-некст за аналогичную услугу дерет комиссию.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 20:24
vpchelko написав: Flamingo написав:
Как то так...
Вопрос возник из-за того, что приват-некст за аналогичную услугу дерет комиссию.
Прошу прощения - речь о комисе в 1 грн.? Ну или 3…? У таса тоже есть комис в 3 грн. Если не ошибаюсь. Но зависит еще и от наличия договора с комунальным предприятием. Я ошибочно подумал про комис за использование карты. Извините не понял.
Но кроме того у таси очень маленький перечень предприятий для оплаты
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