RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1990199119921993>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:11

  slktym007 написав:А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?

Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 764
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:26

  ramzes4 написав:
  slktym007 написав:А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?

Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.

Спасибо.
А для открытия TAS2U надо открыть карту ТАСА? Карта Спортбанка не подойдет?
За оплату комсы нет?
slktym007
 
Повідомлень: 53
З нами з: 13.02.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:39

  slktym007 написав:А для открытия TAS2U надо открыть карту ТАСА?
Карта Спортбанка не подойдет?
За оплату комсы нет?

Не потрібно

Комісії немає але перелік комун.підприємств слабенький - вода/газ/тепло/електро.. залежить від регіону.
KVV
 
Повідомлень: 946
З нами з: 29.11.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:34

Re: Идея Банк

Если завтра сделать (28.09.2021) оплату с 10-00 до 18-00 - проведётся сентябрём или уже октябрём?
jay2004
 
Повідомлень: 2989
З нами з: 19.02.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:39

  jay2004 написав:Если завтра сделать (28.09.2021) оплату с 10-00 до 18-00 - проведётся сентябрём или уже октябрём?

Процентов 80 что сентябрем
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7073
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:51

Re: Идея Банк

  ramzes4 написав:Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.

Разве за такие платежи не дерут комиссию?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 05.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:02

  vpchelko написав:
  ramzes4 написав:Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.

Разве за такие платежи не дерут комиссию?

Кто? И главное зачем? Для идеи это оплата услуги. По сути покупка. Для таси это тоже услуга по приему комунальных платежей. По тарифам банка в Т2Ю с привязанных карт комис за эту услугу не берется.
Как то так...
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7073
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:15

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Как то так...

Вопрос возник из-за того, что приват-некст за аналогичную услугу дерет комиссию.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 05.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:24

  vpchelko написав:
  Flamingo написав:Как то так...

Вопрос возник из-за того, что приват-некст за аналогичную услугу дерет комиссию.

Прошу прощения - речь о комисе в 1 грн.? Ну или 3…? У таса тоже есть комис в 3 грн. Если не ошибаюсь. Но зависит еще и от наличия договора с комунальным предприятием. Я ошибочно подумал про комис за использование карты. Извините не понял. :( Но кроме того у таси очень маленький перечень предприятий для оплаты
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7073
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:27

  vpchelko написав:
  Flamingo написав:Как то так...

Вопрос возник из-за того, что приват-некст за аналогичную услугу дерет комиссию.

В ТАС пусть и без комиссии, но выбор предприятий ограничен - у меня, например, там только 2 предприятия из 8. Сильно не разгонишься :(
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 31.07.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1990199119921993>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9841, 9842, 9843
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98428 12702972
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 19:48
newbie
Банк Восток 1 ... 72, 73, 74
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
730 579331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 19:40
klug
А-Банк 1 ... 1937, 1938, 1939
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19388 3064976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 18:55
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19923)
27.09.2021 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.