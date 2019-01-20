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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 20:27
Flamingo написав: vpchelko написав: Flamingo написав:
Как то так...
Вопрос возник из-за того, что приват-некст за аналогичную услугу дерет комиссию.
Прошу прощения - речь о комисе в 1 грн.? Ну или 3…? У таса тоже есть комис в 3 грн. Если не ошибаюсь. Но зависит еще и от наличия договора с комунальным предприятием. Я ошибочно подумал про комис за использование карты. Извините не понял.
Но кроме того у таси очень маленький перечень предприятий для оплаты
ну, 3 грн это несерьезно, остаемся на ПУМБе
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Додано: Пон 27 вер, 2021 20:31
Flamingo написав:
Прошу прощения - речь о комисе в 1 грн.? Ну или 3…? У таса тоже есть комис в 3 грн. Если не ошибаюсь. Но зависит еще и от наличия договора с комунальным предприятием. Я ошибочно подумал про комис за использование карты. Извините не понял. Но кроме того у таси очень маленький перечень предприятий для оплаты
Комисия интересует суммарная, а то при оплате 80грн за вывоз мусора заплатить комисии 3грн некамельфо.
Сейчас добавил окарту в тас2ю - вроде комиссию не рисует, но хз приват вот любит еще рисовать комиссию по факту оплаты по принципу, сам дурак - учи тарифы.
Последнее время платил через изи-пей, где вся комуналка окешбечивается.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 20:38
vpchelko написав:
Комисия интересует суммарная, а то при оплате 80грн за вывоз мусора заплатить комисии 3грн некамельфо.
Сейчас добавил окарту в тас2ю - вроде комиссию не рисует, но хз приват вот любит еще рисовать комиссию по факту оплаты по принципу сам дурак - учи тарифы.
Ну тася вроде комис где он есть пишет често. По конкретному предприятию его может и не быть - я так понимаю зависит от договора банка с ним. По моему городу у таси принимались платежи всего на одного поставщика услуг - газ. Я даже года два назад через тас2ю по нему платил. Пока было бесплатно. Потом появилось 3 грн. комиса и стало не интересно. Но полагаю что и полностью бесплатные комун.предприятия тоже есть. По аналогии с опсосами, на которых тася платежи не окомисивает.
Но ИМХО тася не для комуналя. Носятся с ним как с чумаданом без ручки
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Додано: Вів 28 вер, 2021 02:59
Сказочный до...ёб. Зачем его только банковские приложение делать выпустили?
Это все про 0банк. Прикиньте, в 2021м году требовать фото бумажной справки, которую для ID-карты делают!
В общем, отправил без нее (пустой стол), при попытке через какое-то время войти по паролю пишет на англ. "регистрация неокончена" или что-то в этом роде. Мне кажется, эта пародия на мобильный банк должна уже самоубиться и не мучаться.
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