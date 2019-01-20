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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1990199119921993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:27

  Flamingo написав:
  vpchelko написав:
  Flamingo написав:Как то так...

Вопрос возник из-за того, что приват-некст за аналогичную услугу дерет комиссию.

Прошу прощения - речь о комисе в 1 грн.? Ну или 3…? У таса тоже есть комис в 3 грн. Если не ошибаюсь. Но зависит еще и от наличия договора с комунальным предприятием. Я ошибочно подумал про комис за использование карты. Извините не понял. :( Но кроме того у таси очень маленький перечень предприятий для оплаты


ну, 3 грн это несерьезно, остаемся на ПУМБе
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:31

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Прошу прощения - речь о комисе в 1 грн.? Ну или 3…? У таса тоже есть комис в 3 грн. Если не ошибаюсь. Но зависит еще и от наличия договора с комунальным предприятием. Я ошибочно подумал про комис за использование карты. Извините не понял. Но кроме того у таси очень маленький перечень предприятий для оплаты

Комисия интересует суммарная, а то при оплате 80грн за вывоз мусора заплатить комисии 3грн некамельфо.

Сейчас добавил окарту в тас2ю - вроде комиссию не рисует, но хз приват вот любит еще рисовать комиссию по факту оплаты по принципу, сам дурак - учи тарифы.

Последнее время платил через изи-пей, где вся комуналка окешбечивается.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:38

  vpchelko написав:Комисия интересует суммарная, а то при оплате 80грн за вывоз мусора заплатить комисии 3грн некамельфо.

Сейчас добавил окарту в тас2ю - вроде комиссию не рисует, но хз приват вот любит еще рисовать комиссию по факту оплаты по принципу сам дурак - учи тарифы.

Ну тася вроде комис где он есть пишет често. По конкретному предприятию его может и не быть - я так понимаю зависит от договора банка с ним. По моему городу у таси принимались платежи всего на одного поставщика услуг - газ. Я даже года два назад через тас2ю по нему платил. Пока было бесплатно. Потом появилось 3 грн. комиса и стало не интересно. Но полагаю что и полностью бесплатные комун.предприятия тоже есть. По аналогии с опсосами, на которых тася платежи не окомисивает.
Но ИМХО тася не для комуналя. Носятся с ним как с чумаданом без ручки :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 02:59

Re: Идея Банк

Сказочный до...ёб. Зачем его только банковские приложение делать выпустили?

Это все про 0банк. Прикиньте, в 2021м году требовать фото бумажной справки, которую для ID-карты делают!

В общем, отправил без нее (пустой стол), при попытке через какое-то время войти по паролю пишет на англ. "регистрация неокончена" или что-то в этом роде. Мне кажется, эта пародия на мобильный банк должна уже самоубиться и не мучаться.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 05:03

Re: Идея Банк

  Slx написав:отправил без нее (пустой стол)

А зачем?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 06:46

ingtrans Кнопки "Пропустить и передать желание банку исправить требования" я не увидел, а идти за справкой, которая мне за годы ни разу в жизни не понадобилась, включая получение 2х кредиток, я не собираюсь.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:08

Re: Идея Банк

  Slx написав:а идти за справкой

Понятно, а то я было подумал, что из принципа.
Банк далеко не самый передовой, и приложение малофункциональное, но 5% кешбэка радует.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:14

  Slx написав:ingtrans Кнопки "Пропустить и передать желание банку исправить требования" я не увидел, а идти за справкой, которая мне за годы ни разу в жизни не понадобилась, включая получение 2х кредиток, я не собираюсь.

То есть вам шашечки важнее, ну-ну - нам как-то пофиг на ваше нежелание куда-то ходить :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:49

  Vorlon написав:
  Slx написав:ingtrans Кнопки "Пропустить и передать желание банку исправить требования" я не увидел, а идти за справкой, которая мне за годы ни разу в жизни не понадобилась, включая получение 2х кредиток, я не собираюсь.

То есть вам шашечки важнее, ну-ну - нам как-то пофиг на ваше нежелание куда-то ходить :D

Я бежала за вами 4 квартала, чтобы сказать как мне на вас наплевать - это оно?

Кстати, раз уж вы у Идеи на подсосе (или что это "нам" значило), то их ссылка на тарифы, с которыми нужно ознакомиться и поставить галочку в приложении, ведет в 404 Not Found.
P.S. А еще привет передайте создателям секретных вопросов, пусть перечитают оный список.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:04

  Slx написав:Это все про 0банк. Прикиньте, в 2021м году требовать фото бумажной справки, которую для ID-карты делают!


А как предлагаете им место вашей регистрации получить?
Aps
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