Додано: Пон 27 вер, 2021 20:38

vpchelko написав: Комисия интересует суммарная, а то при оплате 80грн за вывоз мусора заплатить комисии 3грн некамельфо.



Сейчас добавил окарту в тас2ю - вроде комиссию не рисует, но хз приват вот любит еще рисовать комиссию по факту оплаты по принципу сам дурак - учи тарифы. Комисия интересует суммарная, а то при оплате 80грн за вывоз мусора заплатить комисии 3грн некамельфо.Сейчас добавил окарту в тас2ю - вроде комиссию не рисует, но хз приват вот любит еще рисовать комиссию по факту оплаты по принципу сам дурак - учи тарифы.

Ну тася вроде комис где он есть пишет често. По конкретному предприятию его может и не быть - я так понимаю зависит от договора банка с ним. По моему городу у таси принимались платежи всего на одного поставщика услуг - газ. Я даже года два назад через тас2ю по нему платил. Пока было бесплатно. Потом появилось 3 грн. комиса и стало не интересно. Но полагаю что и полностью бесплатные комун.предприятия тоже есть. По аналогии с опсосами, на которых тася платежи не окомисивает.Но ИМХО тася не для комуналя. Носятся с ним как с чумаданом без ручки