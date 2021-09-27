Бумажную справку просят многие банки.
А некоторые банки - даже требуют.
Если клиенту важны шашечки и жмёт корона - он с этим гордо борется и пишет гневные посты на форуме.
А если важнее результат - просто получает справку и избавляется от гемора.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:26
Бумажную справку просят многие банки.
А некоторые банки - даже требуют.
Если клиенту важны шашечки и жмёт корона - он с этим гордо борется и пишет гневные посты на форуме.
А если важнее результат - просто получает справку и избавляется от гемора.
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:27
Re: Идея Банк
кстати, а српавку в родном городе только получать или в любом ЦНАП, кто-то знает?
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:40
Так же как это сделал Sportbank TAS, там без справки приняли. Чай не в древних временах живем, а в цифровой век.
Да и вообще, пора бы уже следовать законам и принимать Дію.
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