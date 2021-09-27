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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1991199219931994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:26

Бумажную справку просят многие банки.
А некоторые банки - даже требуют.

Если клиенту важны шашечки и жмёт корона - он с этим гордо борется и пишет гневные посты на форуме.
А если важнее результат - просто получает справку и избавляется от гемора.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:27

Re: Идея Банк

кстати, а српавку в родном городе только получать или в любом ЦНАП, кто-то знает?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:40

  Aps написав:
  Slx написав:Это все про 0банк. Прикиньте, в 2021м году требовать фото бумажной справки, которую для ID-карты делают!

А как предлагаете им место вашей регистрации получить?

Так же как это сделал Sportbank TAS, там без справки приняли. Чай не в древних временах живем, а в цифровой век.
Да и вообще, пора бы уже следовать законам и принимать Дію.
Slx
 
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