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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1991199219931994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:26

Бумажную справку просят многие банки.
А некоторые банки - даже требуют.

Если клиенту важны шашечки и жмёт корона - он с этим гордо борется и пишет гневные посты на форуме.
А если важнее результат - просто получает справку и избавляется от гемора.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:27

Re: Идея Банк

кстати, а српавку в родном городе только получать или в любом ЦНАП, кто-то знает?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:40

  Aps написав:
  Slx написав:Это все про 0банк. Прикиньте, в 2021м году требовать фото бумажной справки, которую для ID-карты делают!

А как предлагаете им место вашей регистрации получить?

Так же как это сделал Sportbank TAS, там без справки приняли. Чай не в древних временах живем, а в цифровой век.
Да и вообще, пора бы уже следовать законам и принимать Дію.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:36

  Flamingo написав:
  jay2004 написав:Если завтра сделать (28.09.2021) оплату с 10-00 до 18-00 - проведётся сентябрём или уже октябрём?

Процентов 80 что сентябрем


Є момент, що 30-го і гасити потрібно, а тоді можуть бути варіанти, що проведеться типа за свої і прольот кешбеку, або не погаситься грейсова сума. Тому в кінці місяця краще ідейні картки на поличку і тільки гасити те що треба.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:25

Re: Идея Банк

Расскажите, а в чем тут стенания?? Ну вот у меня карта Идеи белая с лимитом 10 кгрн.
Мне этого лимита не хватает на месяц, и я 2-3 раза в месяц гашу кредит, бросая по 5 кгрн на нее.
Естественно в конце месяца у меня нет необходимости ничего подгонять , у меня вся сумма потраченного кредит. лимита была использована в текущем месяце. В начале октября у меня не берут никакой абоненки, но выплатят кишмышь. Что я делаю не так, и что обсуждаете вы?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:41

  Hotab написав:Расскажите, а в чем тут стенания?? Ну вот у меня карта Идеи белая с лимитом 10 кгрн.
Мне этого лимита не хватает на месяц, и я 2-3 раза в месяц гашу кредит, бросая по 5 кгрн на нее.
Естественно в конце месяца у меня нет необходимости ничего подгонять , у меня вся сумма потраченного кредит. лимита была использована в текущем месяце. В начале октября у меня не берут никакой абоненки, но выплатят кишмышь. Что я делаю не так, и что обсуждаете вы?

Потратив ОДИН раз в мес 10К на покупки в инете вы получите 5% КБ (402,5 чистыми -- эт макс, шо мона слупить с Білявки), и у вас встанет ? када ж загасить эти 10К: сразу, несразу, в последний момент.
От "последний момент" и ищем по разным каналам гашения :wink:
Ну свыни мы, по-другому у нас не выходит :)

ПС. Кстати, у ХИ-клиента (эт типа антилигентная свыня) есть еще один ? при таком обороте. Щас КБ выплачивается чуть ли не 1го числа, а так как 30го задолженность у свыни уже загашена, то эти 402.5 попадают в свои (не кредитные) средства, на них макс начисляют 2% КБ.
Внимание вопрос: на какую сумму нуна сделать трат в этом случае, шобы таки опять начислили 402.5 кэшбеку.
Отак и живём, КБ рубим :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:52

Re: Идея Банк

  Hotab написав:Ну вот у меня карта Идеи белая с лимитом 10 кгрн.
Мне этого лимита не хватает на месяц, и я 2-3 раза в месяц гашу кредит, бросая по 5 кгрн на нее


Якщо це онлайнова, то трати більше 10 тис. не приносять кешбеку. Якщо КБВ, то недовикористовуєте грейс період. Я взагалі пожалів, що юзав офлайнову КБВ зараз, краще було альфівські з меншим кешбеком за паливо, але з розстрочками рази у 2 більший профіт. А по іншим статтям, то ще більша різниця.

  Amethyst написав:Щас КБ выплачивается чуть ли не 1го числа, а так как 30го задолженность у свыни уже загашена, то эти 402.5 попадают в свои (не кредитные) средства, на них макс начисляют 2% КБ.


Питання цікаве, але я віддаю перевагу загнати кешбек з втратою 1% на вільні кошти, ніж тратити свої з втратою 2,4%. А Ви?
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 28 вер, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:53

Re: Идея Банк

  Amethyst написав:у вас встанет ? када ж загасить эти 10К: сразу, несразу, в последний момент

Все равно не понял))
Давайте на моем примере, может тогда я пойму)).
У меня основные траты по карте : жрачка, рестики и топливо. С % кешбэка по этим статьям мне надо обернуться тысяч на 20 в месяц,чтоб забрать максимально-возможный по карте кешбэк.
Я, выбив в ноль все мои 10 т грн кредитных, несколько раз в месяц кидаю свои 5 т.грн, чтобы у меня было что тратить. В конце месяца у меня нет обяза гасить лимит. Так как я все ещё в грейсе до конца октября. Что же гасите вы в конце месяца?)
Hotab
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