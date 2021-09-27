Додано: Вів 28 вер, 2021 11:41

Hotab написав: Расскажите, а в чем тут стенания?? Ну вот у меня карта Идеи белая с лимитом 10 кгрн.

Мне этого лимита не хватает на месяц, и я 2-3 раза в месяц гашу кредит, бросая по 5 кгрн на нее.

Естественно в конце месяца у меня нет необходимости ничего подгонять , у меня вся сумма потраченного кредит. лимита была использована в текущем месяце. В начале октября у меня не берут никакой абоненки, но выплатят кишмышь. Что я делаю не так, и что обсуждаете вы? Расскажите, а в чем тут стенания?? Ну вот у меня карта Идеи белая с лимитом 10 кгрн.Мне этого лимита не хватает на месяц, и я 2-3 раза в месяц гашу кредит, бросая по 5 кгрн на нее.Естественно в конце месяца у меня нет необходимости ничего подгонять , у меня вся сумма потраченного кредит. лимита была использована в текущем месяце. В начале октября у меня не берут никакой абоненки, но выплатят кишмышь. Что я делаю не так, и что обсуждаете вы?

Потратив ОДИН раз в мес 10К на покупки в инете вы получите 5% КБ (402,5 чистыми -- эт макс, шо мона слупить с Білявки), и у вас встанет ? када ж загасить эти 10К: сразу, несразу, в последний момент.От "последний момент" и ищем по разным каналам гашенияНу свыни мы, по-другому у нас не выходитПС. Кстати, у ХИ-клиента (эт типа антилигентная свыня) есть еще один ? при таком обороте. Щас КБ выплачивается чуть ли не 1го числа, а так как 30го задолженность у свыни уже загашена, то эти 402.5 попадают в свои (не кредитные) средства, на них макс начисляют 2% КБ.Внимание вопрос: на какую сумму нуна сделать трат в этом случае, шобы таки опять начислили 402.5 кэшбеку.Отак и живём, КБ рубим