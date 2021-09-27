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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1992199319941995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:06

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:А Ви?

а я забил, никак не зайду и не закрою КБО со страхом,
открою О-карту.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:12

Re: Идея Банк

  Amethyst написав:Но заведите себе еще и О-Карту с кредлимитом, она как КБО работает

Ага,начинает доходить понемногу))
Просто я начинающий кабанчик, и осознаЮ, что не всюду до конца выедаю мясо из креветки.
Так-с,
1. по АЗС. Я преимущество льюсь на Авиас, покупая через их родное приложение по цене минус 1 грн от стеллы.
Если я открою О-карту, то при покупке там топлива я буду иметь уже 5%?
2. По жрачке . Сильпо у меня не очень удобно. Таврия-В вроде не умеет онлайн отоваривать. А АТБ?
Я взвешиваю выгоду ,если открою О-карту.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:16

Re: Идея Банк

  Hotab написав:А АТБ?


Через https://zakaz.atbmarket.com/
По вайту маю не потрібний ліміт 81,7 тис.

  Amethyst написав:а я забил, никак не зайду и не закрою КБО со страхом,
открою О-карту.


Ясно. Теж доживають по терміну білі, та і буду відкривати О.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:18

  Hotab написав:
  Amethyst написав:Но заведите себе еще и О-Карту с кредлимитом, она как КБО работает

Ага,начинает доходить понемногу))
Просто я начинающий кабанчик, и осознаЮ, что не всюду до конца выедаю мясо из креветки.
Так-с,
1. по АЗС. Я преимущество льюсь на Авиас, покупая через их родное приложение по цене минус 1 грн от стеллы.
Если я открою О-карту, то при покупке там топлива я буду иметь уже 5%?
2. По жрачке . Сильпо у меня не очень удобно. Таврия-В вроде не умеет онлайн отоваривать. А АТБ?
Я взвешиваю выгоду ,если открою О-карту.

Ну тут мне трудно оценить ваших... контрагентов )
1. У меня щас КЛО, -1.10 от стеллы на 95евро. Но стелла у Кло дороже Авиаса. И важно, шо инет-оплата будет при оплате кашельком мастерпасс!
2. У АТБ есть инет-заказ, но я не пробовал
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:21

Hotab
В АТБ можно покупать через их интернет-магазин. Проходит, как оплата в интернете. Есть самовывоз.
https://zakaz.atbmarket.com/
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:34

Re: Идея Банк

  Amethyst написав:Ну тут мне трудно оценить ваших... контрагентов )
1. У меня щас КЛО, -1.10 от стеллы на 95евро. Но стелла у Кло дороже Авиаса. И важно, шо инет-оплата будет при оплате кашельком мастерпасс!

Вот покупка топлива.

Зображення
Она будет окешбэчена на 5% с о- картой?.
Если надо , попробую сейчас купитьс помощью мастерпесс.

  Amethyst написав:кашельком мастерпасс!

Это вы сливки снимаете с мастеркард бильше?
Я не использую эту плюшку, к своему стыду.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:47

  Hotab написав:
  Amethyst написав:Ну тут мне трудно оценить ваших... контрагентов )
1. У меня щас КЛО, -1.10 от стеллы на 95евро. Но стелла у Кло дороже Авиаса. И важно, шо инет-оплата будет при оплате кашельком мастерпасс!

Вот покупка топлива.

Зображення
Она будет окешбэчена на 5% с о- картой?.
Если надо , попробую сейчас купитьс помощью мастерпесс.

  Amethyst написав:кашельком мастерпасс!

Это вы сливки снимаете с мастеркард бильше?
Я не использую эту плюшку, к своему стыду.

По вашей картике не видно идет это ли как онлайн покупка или как офлайн.
А кошелек мастерпасс ничего не имеет общего с мастеркардбильше. Мастерпасс это возможность привязать свои карты и платить ними как будто в интернете, а фактически сканируя QR-код на кассе или на бензоколонке
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:48

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:платить ними как будто в интернете, а фактически сканируя QR-код на кассе или на бензоколонке

Такие привязанные есть. Платил так на ОККО. Спасибо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:12

Amethyst,

при таком обороте. Щас КБ выплачивается чуть ли не 1го числа, а так как 30го задолженность у свыни уже загашена, то эти 402.5 попадают в свои (не кредитные) средства, на них макс начисляют 2% КБ.
Внимание вопрос: на какую сумму нуна сделать трат в этом случае, шобы таки опять начислили 402.5 кэшбеку.

Так скока надо трат сделать?
Один наш коллега (очень умный примат)) считал-считал, но идейка все равно недоначислила.
Плюнули, выводим 10 402.5
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:26

Re: Идея Банк

  Hotab написав:Она будет окешбэчена на 5% с о- картой?.

Будет
velvet
 
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