Amethyst написав:Но заведите себе еще и О-Карту с кредлимитом, она как КБО работает
Ага,начинает доходить понемногу)) Просто я начинающий кабанчик, и осознаЮ, что не всюду до конца выедаю мясо из креветки. Так-с, 1. по АЗС. Я преимущество льюсь на Авиас, покупая через их родное приложение по цене минус 1 грн от стеллы. Если я открою О-карту, то при покупке там топлива я буду иметь уже 5%? 2. По жрачке . Сильпо у меня не очень удобно. Таврия-В вроде не умеет онлайн отоваривать. А АТБ? Я взвешиваю выгоду ,если открою О-карту.
Amethyst написав:Но заведите себе еще и О-Карту с кредлимитом, она как КБО работает
Ага,начинает доходить понемногу)) Просто я начинающий кабанчик, и осознаЮ, что не всюду до конца выедаю мясо из креветки. Так-с, 1. по АЗС. Я преимущество льюсь на Авиас, покупая через их родное приложение по цене минус 1 грн от стеллы. Если я открою О-карту, то при покупке там топлива я буду иметь уже 5%? 2. По жрачке . Сильпо у меня не очень удобно. Таврия-В вроде не умеет онлайн отоваривать. А АТБ? Я взвешиваю выгоду ,если открою О-карту.
Ну тут мне трудно оценить ваших... контрагентов ) 1. У меня щас КЛО, -1.10 от стеллы на 95евро. Но стелла у Кло дороже Авиаса. И важно, шо инет-оплата будет при оплате кашельком мастерпасс! 2. У АТБ есть инет-заказ, но я не пробовал
Amethyst написав:Ну тут мне трудно оценить ваших... контрагентов ) 1. У меня щас КЛО, -1.10 от стеллы на 95евро. Но стелла у Кло дороже Авиаса. И важно, шо инет-оплата будет при оплате кашельком мастерпасс!
Вот покупка топлива.
Она будет окешбэчена на 5% с о- картой?. Если надо , попробую сейчас купитьс помощью мастерпесс.
Amethyst написав:кашельком мастерпасс!
Это вы сливки снимаете с мастеркард бильше? Я не использую эту плюшку, к своему стыду.
Amethyst написав:Ну тут мне трудно оценить ваших... контрагентов ) 1. У меня щас КЛО, -1.10 от стеллы на 95евро. Но стелла у Кло дороже Авиаса. И важно, шо инет-оплата будет при оплате кашельком мастерпасс!
Вот покупка топлива.
Она будет окешбэчена на 5% с о- картой?. Если надо , попробую сейчас купитьс помощью мастерпесс.
Amethyst написав:кашельком мастерпасс!
Это вы сливки снимаете с мастеркард бильше? Я не использую эту плюшку, к своему стыду.
По вашей картике не видно идет это ли как онлайн покупка или как офлайн. А кошелек мастерпасс ничего не имеет общего с мастеркардбильше. Мастерпасс это возможность привязать свои карты и платить ними как будто в интернете, а фактически сканируя QR-код на кассе или на бензоколонке
при таком обороте. Щас КБ выплачивается чуть ли не 1го числа, а так как 30го задолженность у свыни уже загашена, то эти 402.5 попадают в свои (не кредитные) средства, на них макс начисляют 2% КБ. Внимание вопрос: на какую сумму нуна сделать трат в этом случае, шобы таки опять начислили 402.5 кэшбеку.
Так скока надо трат сделать? Один наш коллега (очень умный примат)) считал-считал, но идейка все равно недоначислила. Плюнули, выводим 10 402.5