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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 13:46
guntherhouse777 написав:
но идейка все равно недоначислила
нее, так иДеЯ реально недонасЩытывает
я вот ради спорт. антиреса, при лимите 10К
при выплаченом КБ 396,28
окэшбечил 10338
и получил 400,15
Теперь окэшбечил 10350грн
Ждюю шахер-махер от любимой иДеИ
Граемся
ПС. Я вот думаю, шо там дето еще влазит % на положительный остаток, но он отображается ток в биллинг, а играет при очередной трате. Прикольно
ППС. Ой+
, вот заметьте, шо по вашей методе, я бы при выводе 396,28 на Монро потерял бы 3,92
. А так мне не доплатили 2.35
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:56
Amethyst написав: guntherhouse777 написав:
но идейка все равно недоначислила
нее, так иДеЯ реально недонасЩытывает
я вот ради спорт. антиреса, при лимите 10К
при выплаченом КБ 396,28
окэшбечил 10338
и получил 400,15
Теперь окэшбечил 10350грн
Ждюю шахер-махер от любимой иДеИ
Граемся
А смысл гратыся с шулером ?
Сносим 10 402.50 и не знаем гемора
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:23
Ой+ написав: Flamingo написав: jay2004 написав:
Если завтра сделать (28.09.2021) оплату с 10-00 до 18-00 - проведётся сентябрём или уже октябрём?
Процентов 80 что сентябрем
Є момент, що 30-го і гасити потрібно, а тоді можуть бути варіанти, що проведеться типа за свої і прольот кешбеку, або не погаситься грейсова сума. Тому в кінці місяця краще ідейні картки на поличку і тільки гасити те що треба.
Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:33
Тююююю. А я от не пойму в чем проблема с КБО. Я после прихода кишмиша 402.5 их и вывожу проводя операцию "покупки" на эту сумму. После чего делаю еще "покупок" на 9838,2 и каждый месяц получаю ровно 402.5 кишмиша. Поначалу делал 9838 - но один месяц идея кАпейку не доплатила - думаю на округлениях. Поэтому я подстраХЕРиваюсь переплачивая 20 коп.
.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:39
jay2004 написав:
Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.
Могу только подтвердить слова Flamingo. В прошлом году собирал статистику для понимания принципа начисления кешбэка, и получалось так, что по тратам проводка чаще шла через 2 рабочих дня, но встречается и через 3. По зачислениям (через Masterpass) проводка чаще шла в тот день, но бывало и на следующий день. Большинство операций у меня вечерние (в основном от 16:00 до 18:00).
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