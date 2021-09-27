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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1994199519961997>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:46

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:но идейка все равно недоначислила

нее, так иДеЯ реально недонасЩытывает
я вот ради спорт. антиреса, при лимите 10К
при выплаченом КБ 396,28
окэшбечил 10338
и получил 400,15

Теперь окэшбечил 10350грн
Ждюю шахер-махер от любимой иДеИ
Граемся :)

ПС. Я вот думаю, шо там дето еще влазит % на положительный остаток, но он отображается ток в биллинг, а играет при очередной трате. Прикольно

ППС. Ой+, вот заметьте, шо по вашей методе, я бы при выводе 396,28 на Монро потерял бы 3,92. А так мне не доплатили 2.35 :wink: Чудеса
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:56

  Amethyst написав:
  guntherhouse777 написав:но идейка все равно недоначислила

нее, так иДеЯ реально недонасЩытывает
я вот ради спорт. антиреса, при лимите 10К
при выплаченом КБ 396,28
окэшбечил 10338
и получил 400,15

Теперь окэшбечил 10350грн
Ждюю шахер-махер от любимой иДеИ
Граемся :)

А смысл гратыся с шулером ?
Сносим 10 402.50 и не знаем гемора
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:23

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:
  jay2004 написав:Если завтра сделать (28.09.2021) оплату с 10-00 до 18-00 - проведётся сентябрём или уже октябрём?

Процентов 80 что сентябрем


Є момент, що 30-го і гасити потрібно, а тоді можуть бути варіанти, що проведеться типа за свої і прольот кешбеку, або не погаситься грейсова сума. Тому в кінці місяця краще ідейні картки на поличку і тільки гасити те що треба.


Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:33

Тююююю. А я от не пойму в чем проблема с КБО. Я после прихода кишмиша 402.5 их и вывожу проводя операцию "покупки" на эту сумму. После чего делаю еще "покупок" на 9838,2 и каждый месяц получаю ровно 402.5 кишмиша. Поначалу делал 9838 - но один месяц идея кАпейку не доплатила - думаю на округлениях. Поэтому я подстраХЕРиваюсь переплачивая 20 коп. ;).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:39

  jay2004 написав:Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.

Могу только подтвердить слова Flamingo. В прошлом году собирал статистику для понимания принципа начисления кешбэка, и получалось так, что по тратам проводка чаще шла через 2 рабочих дня, но встречается и через 3. По зачислениям (через Masterpass) проводка чаще шла в тот день, но бывало и на следующий день. Большинство операций у меня вечерние (в основном от 16:00 до 18:00).
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:21

Re: Идея Банк

Подскажите, плиз, уважаемые.

Можно ли пополнить карточку Идеи без комиссии наликом без похода в отделение? Может, какие-то ящики типа Сity24? Ibox c комиссией, а я жадная)
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:25

  torrent78 написав:Подскажите, плиз, уважаемые.

Можно ли пополнить карточку Идеи без комиссии наликом без похода в отделение? Может, какие-то ящики типа Сity24? Ibox c комиссией, а я жадная)

А зачем напрямую? Может пополнить карту того бвнка чье пополнение через конкретную тумбу бесплатно, а уже по СЭП или р2р (в зависимости от того как и когда надо чтобы деньги зашли) уже пополнить карту идеи
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:32

  Flamingo написав:А зачем напрямую? Может пополнить карту того бвнка чье пополнение через конкретную тумбу бесплатно, а уже по СЭП или р2р (в зависимости от того как и когда надо чтобы деньги зашли) уже пополнить карту идеи

Не хотят люди иметь много карт
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:49

  Flamingo написав:Тююююю. А я от не пойму в чем проблема с КБО. Я после прихода кишмиша 402.5 их и вывожу проводя операцию "покупки" на эту сумму. После чего делаю еще "покупок" на 9838,2 и каждый месяц получаю ровно 402.5 кишмиша. Поначалу делал 9838 - но один месяц идея кАпейку не доплатила - думаю на округлениях. Поэтому я подстраХЕРиваюсь переплачивая 20 коп. ;).


Як для "Заслуженого свинорила форуму" очікував якогось цікавішого розв'язку. Я думав якось так витрачаєте, що гроші ще стають своїми і маєте на всі трати 5% грязними. А так цілих 10240,7 грн задля досягнення мети.
Ну тоді закидання на ВК все ж вигідніше.

  Amethyst написав:Ой+, вот заметьте, шо по вашей методе, я бы при выводе 396,28 на Монро потерял бы 3,92.

Не погоджусь, бо за 1 міс навіть в ідеї мали би 1,6 на %, а якщо поганяти ще далі, то і всі 3,8. А тоді спрямувати на погашення.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:50

  Flamingo написав:Тююююю. А я от не пойму в чем проблема с КБО. Я после прихода кишмиша 402.5 их и вывожу проводя операцию "покупки" на эту сумму. После чего делаю еще "покупок" на 9838,2 и каждый месяц получаю ровно 402.5 кишмиша. Поначалу делал 9838 - но один месяц идея кАпейку не доплатила - думаю на округлениях. Поэтому я подстраХЕРиваюсь переплачивая 20 коп. ;).

Интересна арифметика.
Как нарисовалось 9838 ?
mustbe
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