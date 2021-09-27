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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:58
ingtrans написав: jay2004 написав:
Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.
Могу только подтвердить слова Flamingo. В прошлом году собирал статистику для понимания принципа начисления кешбэка, и получалось так, что по тратам проводка чаще шла через 2 рабочих дня, но встречается и через 3. По зачислениям (через Masterpass) проводка чаще шла в тот день, но бывало и на следующий день. Большинство операций у меня вечерние (в основном от 16:00 до 18:00).
Рискнул сегодня в 16-45. Жду 1 октября
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jay2004
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:10
mustbe написав:
Как нарисовалось 9838 ?
мож 9839?
Но у меня так тоже не срабатывало
Единственное, шо я понял, шо эт нуна за свои и кредитные делать покупки ОТДЕЛЬНО
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Amethyst
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:15
Amethyst написав: mustbe написав:
Как нарисовалось 9838 ?
мож 9839?
Но у меня так тоже не срабатывало
Единственное, шо я понял, шо эт нуна за свои и кредитные делать покупки ОТДЕЛЬНО
А чего так?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:22
guntherhouse777 написав:
А чего так?
Сис-ма:
А=402,5х2% - эт за свои
В=(500-А)/5*100 - эт собственно кредитные
Проверка: А+В*5%=500
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Amethyst
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