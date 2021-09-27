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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1994199519961997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:58

  ingtrans написав:
  jay2004 написав:Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.

Могу только подтвердить слова Flamingo. В прошлом году собирал статистику для понимания принципа начисления кешбэка, и получалось так, что по тратам проводка чаще шла через 2 рабочих дня, но встречается и через 3. По зачислениям (через Masterpass) проводка чаще шла в тот день, но бывало и на следующий день. Большинство операций у меня вечерние (в основном от 16:00 до 18:00).


Рискнул сегодня в 16-45. Жду 1 октября :wink: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:10

Re: Идея Банк

  mustbe написав:Как нарисовалось 9838 ?

мож 9839?
Но у меня так тоже не срабатывало
Единственное, шо я понял, шо эт нуна за свои и кредитные делать покупки ОТДЕЛЬНО
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:15

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Как нарисовалось 9838 ?

мож 9839?
Но у меня так тоже не срабатывало
Единственное, шо я понял, шо эт нуна за свои и кредитные делать покупки ОТДЕЛЬНО

А чего так?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:22

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:А чего так?

Сис-ма:
А=402,5х2% - эт за свои
В=(500-А)/5*100 - эт собственно кредитные

Проверка: А+В*5%=500
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:01

  Ой+ написав:Як для "Заслуженого свинорила форуму" очікував якогось цікавішого розв'язку. Я думав якось так витрачаєте, що гроші ще стають своїми і маєте на всі трати 5% грязними. А так цілих 10240,7 грн задля досягнення мети.
Ну тоді закидання на ВК все ж вигідніше.

Извините если разочаровал. ;). Но на самом деле в простоте нет ничего зазорного. Более того 10240,7 - по сути не являются тратами для меня. А вот ваше закидание - подразумевает наличие расходов а значит потерь. Поэтому мне мое нравится больше
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:03

  mustbe написав:
  Flamingo написав:Тююююю. А я от не пойму в чем проблема с КБО. Я после прихода кишмиша 402.5 их и вывожу проводя операцию "покупки" на эту сумму. После чего делаю еще "покупок" на 9838,2 и каждый месяц получаю ровно 402.5 кишмиша. Поначалу делал 9838 - но один месяц идея кАпейку не доплатила - думаю на округлениях. Поэтому я подстраХЕРиваюсь переплачивая 20 коп. ;).

Интересна арифметика.
Как нарисовалось 9838 ?

Прошу прощения - ноут уже второй месяц в ремонте - складываю в уме и складывая несколько цыфр c экрана телефона - не правильно сложил копейки. Естественно правильная сумма 9839. Извините за мою неточность
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:16

Кешбэк по О.Карте

А тем временем... капнул кешбэк за рефссылку по О.Карте.
Капнул на бонусный счет. Аж 75 грн.
А чтобы его вывести, надо иметь на нем 100 грн.
Т.е. пригласить минимум двоих.

Ай да ... сказал бы я, кто они.
Искатель
 
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  #<1 ... 1994199519961997
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