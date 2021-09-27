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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:58
ingtrans написав: jay2004 написав:
Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.
Могу только подтвердить слова Flamingo. В прошлом году собирал статистику для понимания принципа начисления кешбэка, и получалось так, что по тратам проводка чаще шла через 2 рабочих дня, но встречается и через 3. По зачислениям (через Masterpass) проводка чаще шла в тот день, но бывало и на следующий день. Большинство операций у меня вечерние (в основном от 16:00 до 18:00).
Рискнул сегодня в 16-45. Жду 1 октября
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jay2004
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:10
mustbe написав:
Как нарисовалось 9838 ?
мож 9839?
Но у меня так тоже не срабатывало
Единственное, шо я понял, шо эт нуна за свои и кредитные делать покупки ОТДЕЛЬНО
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Amethyst
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:15
Amethyst написав: mustbe написав:
Как нарисовалось 9838 ?
мож 9839?
Но у меня так тоже не срабатывало
Единственное, шо я понял, шо эт нуна за свои и кредитные делать покупки ОТДЕЛЬНО
А чего так?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:22
guntherhouse777 написав:
А чего так?
Сис-ма:
А=402,5х2% - эт за свои
В=(500-А)/5*100 - эт собственно кредитные
Проверка: А+В*5%=500
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Amethyst
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:01
Ой+ написав:
Як для "Заслуженого свинорила форуму" очікував якогось цікавішого розв'язку. Я думав якось так витрачаєте, що гроші ще стають своїми і маєте на всі трати 5% грязними. А так цілих 10240,7 грн задля досягнення мети.
Ну тоді закидання на ВК все ж вигідніше.
Извините если разочаровал.
. Но на самом деле в простоте нет ничего зазорного. Более того 10240,7 - по сути не являются тратами для меня. А вот ваше закидание - подразумевает наличие расходов а значит потерь. Поэтому мне мое нравится больше
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Flamingo
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:03
mustbe написав: Flamingo написав:
Тююююю. А я от не пойму в чем проблема с КБО. Я после прихода кишмиша 402.5 их и вывожу проводя операцию "покупки" на эту сумму. После чего делаю еще "покупок" на 9838,2 и каждый месяц получаю ровно 402.5 кишмиша. Поначалу делал 9838 - но один месяц идея кАпейку не доплатила - думаю на округлениях. Поэтому я подстраХЕРиваюсь переплачивая 20 коп.
.
Интересна арифметика.
Как нарисовалось 9838 ?
Прошу прощения - ноут уже второй месяц в ремонте - складываю в уме и складывая несколько цыфр c экрана телефона - не правильно сложил копейки. Естественно правильная сумма 9839. Извините за мою неточность
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Flamingo
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:16
А тем временем... капнул кешбэк за рефссылку по О.Карте.
Капнул на бонусный счет. Аж 75 грн.
А чтобы его вывести, надо иметь на нем 100 грн.
Т.е. пригласить минимум двоих.
Ай да ... сказал бы я, кто они.
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Искатель
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:53
Bosstone , я как раз ярый фанат многокарточности)
Вариант "на карту другого банка, а затем СЭПом" я и так рассматривала. Но таки это 2 процедуры (внос на карту др. банка + СЭП). Хотела сэкономить на телодвижениях, а вдруг где сразу можно прямо на Идею без комиса? Ну раз нет, то нет. Уже с Альфы СЭПом высвистнула.
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torrent78
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:05
Flamingo написав:
Извините если разочаровал. Но на самом деле в простоте нет ничего зазорного. Более того 10240,7 - по сути не являются тратами для меня. А вот ваше закидание - подразумевает наличие расходов а значит потерь. Поэтому мне мое нравится больше
Я ще простіше всім насправді користуюсь. Ну але щиро думав, що є якийсь ще вигідніший шлях. Якось так витратити, щоб саме 1-го списались, тоді кешбек поповнює кредитку, чи ще якось хитріше.
А так витрата при переказі, якщо рахувати по максимуму практично відбивається за місяць на відлежуванні. Жертвуємо пішаком, щоб отримати фігуру. А от витрачати 402,5 отриманого кешбеку на покупки, це втрачати цілих 9,66 грн нового у порівнянні з витратою кредитної суми. Хоча психологічно затятому свинорилу важко прийняти уплату комісу
.
Знову ж таки в цьому місяці альфа з розстрочками і кешбеком перевершувала КБО по ефективності. Хоча розрахунок в альфі, як і в ідеї, певно на вильот з грейсів.
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Ой+
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:12
Искатель написав:
Ай да ... сказал бы я, кто они.
они норм пацики, я уже вывел
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omb
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