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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1995199619971998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:21

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:Более того 10240,7 - по сути не являются тратами для меня.

А от витрачати 402,5 отриманого кешбеку на покупки, це втрачати цілих 9,66 грн нового у порівнянні з витратою кредитної суми.

Оставил ту часть моего сообщения которую вы похоже не поняли. Сужу из того что вы написали потом. Это ни разу не "вытрачання отрыманого кэшбека", и совсем ни разу не "покупки" а просто "оборот" на данную сумму. Так, фэрштейн?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:48

  omb написав:
  Искатель написав:Ай да ... сказал бы я, кто они.
они норм пацики, я уже вывел :mrgreen:

Можно вывести меньше 100, или Вы нашли двух желающих оформить О.Карту?
Искатель
 
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  #<1 ... 1995199619971998
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