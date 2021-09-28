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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:21
Ой+ написав: Flamingo написав:
Более того 10240,7 - по сути не являются тратами
для меня.
А от витрачати 402,5 отриманого кешбеку на покупки, це втрачати цілих 9,66 грн нового у порівнянні з витратою кредитної суми.
Оставил ту часть моего сообщения которую вы похоже не поняли. Сужу из того что вы написали потом. Это ни разу не "вытрачання отрыманого кэшбека", и совсем ни разу не "покупки" а просто "оборот" на данную сумму. Так, фэрштейн?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:48
omb написав: Искатель написав:
Ай да ... сказал бы я, кто они.
они норм пацики, я уже вывел
Можно вывести меньше 100, или Вы нашли двух желающих оформить О.Карту?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:21
Искатель нашел желающих
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:43
Flamingo написав:
Так, фэрштейн?
Nicht verstehen. Заінтригували. Радий за Вас.
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Вів 28 вер, 2021 13:15
cohan
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