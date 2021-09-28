Оставил ту часть моего сообщения которую вы похоже не поняли. Сужу из того что вы написали потом. Это ни разу не "вытрачання отрыманого кэшбека", и совсем ни разу не "покупки" а просто "оборот" на данную сумму. Так, фэрштейн?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:21
Оставил ту часть моего сообщения которую вы похоже не поняли. Сужу из того что вы написали потом. Это ни разу не "вытрачання отрыманого кэшбека", и совсем ни разу не "покупки" а просто "оборот" на данную сумму. Так, фэрштейн?
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:48
Додано: Вів 28 вер, 2021 20:43
Re: Идея Банк
Додано: Вів 28 вер, 2021 22:06
Додано: Сер 29 вер, 2021 08:16
Продолжим изыскания )
1. Если покупка происходит частично за свои - 2% будет только за ту часть, которая своя ? Или на всю сумму ?
2. В какой момент определяются своя и чужая часть ? В момент операции или проводки ? И баланс чего рассматривается ? Карты или счёта ?
Я так понимаю, что можно просто вынести 10242.50 (не важно какими суммами) и не париться ?
Вроде делал так, чуток недоплатили
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