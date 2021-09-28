Оставил ту часть моего сообщения которую вы похоже не поняли. Сужу из того что вы написали потом. Это ни разу не "вытрачання отрыманого кэшбека", и совсем ни разу не "покупки" а просто "оборот" на данную сумму. Так, фэрштейн?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:21
Оставил ту часть моего сообщения которую вы похоже не поняли. Сужу из того что вы написали потом. Это ни разу не "вытрачання отрыманого кэшбека", и совсем ни разу не "покупки" а просто "оборот" на данную сумму. Так, фэрштейн?
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:48
Додано: Вів 28 вер, 2021 20:43
Re: Идея Банк
Додано: Вів 28 вер, 2021 22:06
Додано: Сер 29 вер, 2021 08:16
Продолжим изыскания )
1. Если покупка происходит частично за свои - 2% будет только за ту часть, которая своя ? Или на всю сумму ?
2. В какой момент определяются своя и чужая часть ? В момент операции или проводки ? И баланс чего рассматривается ? Карты или счёта ?
Я так понимаю, что можно просто вынести 10242.50 (не важно какими суммами) и не париться ?
Вроде делал так, чуток недоплатили
Додано: Сер 29 вер, 2021 08:57
Re: Идея Банк
Мав реальний випадок купівлі смартфона минулого року, але не заглядуючи у виписку, якраз гасився швидше ніж провелась покупка, а вона проводилась дюже довго, я так зрозумів після фізичного забирання апарату. Вийшло, що частина грошей пішла як свої, частина як кредитні. Так і нарахували кешбек.
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:17
Re: Идея Банк
9839+402.5=10241.5 +20коп(Flamingo(С)) = 10241.7......
но у меня так не работает (
думаю нуна сначала снести свои, а потом уже кредитные
думаю, що еще важно КАДА сносить свои, т.к. пока они лежат, то на них капает %, который тож "мешает"
В момент проводки по щоту
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:38
В том то и дело, что хочется уйти от раздельного сноса своих и чужих.
Просто 1-го числа выпулять всё, что нужно, и забыть про идейку до конца месяца.
Но у меня тоже так не работает (точнее - не работало весной, чуток не доналили).
Ок, а как вам такой вариант:
сносим на 11грн больше, чем нужно, чтоб не думать о мелочных процентах.
Сносим 10252.50 1-го числа любыми суммами. На счету остаются круглые 150грн.
Вроде же должно сработать ?
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:53
Re: Идея Банк
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