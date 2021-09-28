Если оборот в прошлом месяце больше чем 5к - то свои можно стянуть в какое-то моно, например
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:56
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:00
Просто неудобно чуток.
Ну, ок. А когда сносить чужие ? После проводки сноса своих ? То есть через пару раб.дней ?
Ну, и чем позже мы снесём чужие - тем позже получим их в оборот.
Попробую 1-го октября снести 10252.50 примерно равными суммами.
1-го ноября подведём неутешительные итоги )
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