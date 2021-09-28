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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1996199719981999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:56

  mustbe написав:В том то и дело, что хочется уйти от раздельного сноса своих и чужих.

Если оборот в прошлом месяце больше чем 5к - то свои можно стянуть в какое-то моно, например
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:00

  Amethyst написав:Меня раздельный снос не пугает

Просто неудобно чуток.
Ну, ок. А когда сносить чужие ? После проводки сноса своих ? То есть через пару раб.дней ?
Ну, и чем позже мы снесём чужие - тем позже получим их в оборот.

Попробую 1-го октября снести 10252.50 примерно равными суммами.
1-го ноября подведём неутешительные итоги )
mustbe
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