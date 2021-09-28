RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1959196019611962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 266
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:43

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Так, фэрштейн?


Nicht verstehen. Заінтригували. Радий за Вас.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 19.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:06

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:Так, фэрштейн?


Nicht verstehen. Заінтригували. Радий за Вас.

"Астанавитесь"©
KVV
 
Повідомлень: 954
З нами з: 29.11.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:16

Продолжим изыскания )
1. Если покупка происходит частично за свои - 2% будет только за ту часть, которая своя ? Или на всю сумму ?
2. В какой момент определяются своя и чужая часть ? В момент операции или проводки ? И баланс чего рассматривается ? Карты или счёта ?

Я так понимаю, что можно просто вынести 10242.50 (не важно какими суммами) и не париться ?
Вроде делал так, чуток недоплатили
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5869
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:57

Re: Идея Банк

  mustbe написав:Продолжим изыскания )
1. Если покупка происходит частично за свои - 2% будет только за ту часть, которая своя ? Или на всю сумму ?


Мав реальний випадок купівлі смартфона минулого року, але не заглядуючи у виписку, якраз гасився швидше ніж провелась покупка, а вона проводилась дюже довго, я так зрозумів після фізичного забирання апарату. Вийшло, що частина грошей пішла як свої, частина як кредитні. Так і нарахували кешбек.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 19.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:17

Re: Идея Банк

  mustbe написав:можно просто вынести 10242.50

9839+402.5=10241.5 +20коп(Flamingo(С)) = 10241.7......
но у меня так не работает (
думаю нуна сначала снести свои, а потом уже кредитные
думаю, що еще важно КАДА сносить свои, т.к. пока они лежат, то на них капает %, который тож "мешает"

  mustbe написав:2. В какой момент...

В момент проводки по щоту
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 05.05.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:38

  Amethyst написав:
  mustbe написав:можно просто вынести 10242.50

9839+402.5=10241.5 +20коп(Flamingo(С)) = 10241.7......
но у меня так не работает (
думаю нуна сначала снести свои, а потом уже кредитные
думаю, що еще важно КАДА сносить свои, т.к. пока они лежат, то на них капает %, который тож "мешает"

В том то и дело, что хочется уйти от раздельного сноса своих и чужих.
Просто 1-го числа выпулять всё, что нужно, и забыть про идейку до конца месяца.
Но у меня тоже так не работает (точнее - не работало весной, чуток не доналили).

Ок, а как вам такой вариант:
сносим на 11грн больше, чем нужно, чтоб не думать о мелочных процентах.
Сносим 10252.50 1-го числа любыми суммами. На счету остаются круглые 150грн.
Вроде же должно сработать ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5869
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:53

Re: Идея Банк

  mustbe написав:В том то и дело

Меня раздельный снос не пугает
Я ту же Волю могу пополнить на любую сумму хоть по 30 раз в месяц
И круглая сумма мне ни к чему. Мне полюбэ в конце мес гаситься в 0 и в ДомБух уже стоит напоминалка )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 05.05.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:56

  mustbe написав:В том то и дело, что хочется уйти от раздельного сноса своих и чужих.

Если оборот в прошлом месяце больше чем 5к - то свои можно стянуть в какое-то моно, например
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15340
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8458 раз.
Подякували: 4084 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:00

  Amethyst написав:Меня раздельный снос не пугает

Просто неудобно чуток.
Ну, ок. А когда сносить чужие ? После проводки сноса своих ? То есть через пару раб.дней ?
Ну, и чем позже мы снесём чужие - тем позже получим их в оборот.

Попробую 1-го октября снести 10252.50 примерно равными суммами.
1-го ноября подведём неутешительные итоги )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5869
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:49

Шановні форумчани!
O.Bank тепер мешкає тут)
Ще не все перенесено, багато інформації.
Найближчим часом до нас в гості завітає представник :wink:

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 14.09.13
Подякував: 700 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1959196019611962
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans, jay2004, Koticoff і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9850, 9851, 9852
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98512 12712140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 13:42
Аlександр
ОТП БАНК 1 ... 690, 691, 692
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6913 1621704
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 12:42
cohan
Юнекс Банк 1 ... 289, 290, 291
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2901 222348
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 10:51
velvet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19620)
29.09.2021 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.