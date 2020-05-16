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Для тих, хто ностальгує за СРСР:
Скільки коштувала б докторс

Для тих, хто ностальгує за СРСР: Скільки коштувала б докторс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2016 00:30

  yurasik97 написав:
  драйвер написав:По моему, дружище, тебя накрыло,бросай курить дурь,тему видел? Ты в курсе,что обсуждаем?

я с тобой овец не пас и я тебе не "дружище", вот именно ты тему видело(потому что стиль у тебя не женский а пишешь что ты женщина)мы не твой "бизнес" обсуждаем, которого у тебя нет а совсем другое.

Ты,я смотрю метишь в знатоки женских душ :)) не быть тебе дамским любимцем, хорошо если сможешь "добыть" пенсионерку-эпилептичку. А претензия на знатока в бизнесе вообще умилила))) тут вообще ты-полный ноль. Тебе срочно нужна МЕТОДИЧКА, твоя любимая,может поможет.

Пы сы А настроение мне поднял))) Хоть глупость я и не люблю.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2016 01:05

  Whatever написав:
  phantom_systems написав:Что касается стоматологии, нормально всё было.


Не надо рассказывать. Не поверю. :)

Убивание нервов мышьяком или залепливание пломб плохо держащимся цементом - это еще цветочки советской стоматологии.

Бабуля 25 лет до пенсии отработала в военной поликлинике стоматологом. Сколько солдат и офицеров у неё зубы лечили, даже приблизительно сложно подсчитать. Хорошо лечила, впрочем, как и другие коллеги. Деньги с солдат никто не требовал. Пломбировочный материал был отечественный. Кто хотел импортный, за отдельную плату.


Деньги никто не требовал, но за отдельную плату.

И так у них все.(с)


Что всё? Государство не закупало пломбировочный материал за границей для поликлиник, военных или гражданских, без разницы. Он приобретался в частном порядке врачами на собственные деньги через тех, кто ездил за границу.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2016 03:33

  olivera написав:
  драйвер написав:Советские ветеринарно-санитарные нормы по количеству мяса в вареной колбасе 5-7%!!!! За чем ностальгируете?

Содержание мяса в колбасе регулировалось гостом а не ветеринарно-санитарными нормами. Открываете ГОСТ 23670-79 1979 года по этой ссылке http://docs.cntd.ru/document/gost-23670-79 и смотрите пункт 2.3.
2.3 Вареные колбасы должны изготовляться по рецептуре, указанной в табл.1.
По таблице 1 определяете что в докторской колбасе на 100 кг продукта должно быть:
Говядина жилованная высшего сорта - 25 кг.
Свинина жилованная полужирная - 70 кг.
То есть на 100 кг продукта должно быть 70кг + 25кг = 95кг мяса. Даже с учетом уварки 95 кг это вообще-то ближе к 95% чем к 5-7% :wink:

Так є багато вареної ковбаси з таким складом, тільки і ціна відповідна на неї, вона аж ніяк не може коштувати дешевше кілограма свинини чи телятини, а ще треба з сировини товар зробити
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2016 03:37

Re: Для тих, хто ностальгує за СРСР: Скільки коштувала б док

  olivera написав:Но что вы скажете по поводу того что сейчас так и не удалось воспроизвести тогдашний консервированный зеленый горошек? То что сейчас продают - это какая-то пакость по сравнению с тем.

Може тому що їли його декілька разів на рік і це був мало не делікатес а зараз в любому магазині продається
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:05

"совок" - найогидніший лад, і не треба пенсіонера запитувати, ти спитай того, хто при совку пенсіонером був!!! О...він би тобі, ідіоту, розказав, як "жалував "совок" своїх пенсіонерів!!! 7 (сім)карбованців!!! Як тобі така пенсія, 33-річний ідіот!!!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:16

Ипонский бох, надо было для этого поднять ветку 4-летней давности? 7 с половиной рублей пенсии давали тем, кто не имел минимального страхового стажа, 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин. Иначе до 120 рублей, а персональным пенсионерам до 250 рублей плюс надбавки.
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