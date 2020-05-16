Для тих, хто ностальгує за СРСР: Скільки коштувала б докторс
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драйвер написав:По моему, дружище, тебя накрыло,бросай курить дурь,тему видел? Ты в курсе,что обсуждаем?
я с тобой овец не пас и я тебе не "дружище", вот именно ты тему видело(потому что стиль у тебя не женский а пишешь что ты женщина)мы не твой "бизнес" обсуждаем, которого у тебя нет а совсем другое.
Ты,я смотрю метишь в знатоки женских душ ) не быть тебе дамским любимцем, хорошо если сможешь "добыть" пенсионерку-эпилептичку. А претензия на знатока в бизнесе вообще умилила))) тут вообще ты-полный ноль. Тебе срочно нужна МЕТОДИЧКА, твоя любимая,может поможет.
Пы сы А настроение мне поднял))) Хоть глупость я и не люблю.
phantom_systems написав:Что касается стоматологии, нормально всё было.
Не надо рассказывать. Не поверю.
Убивание нервов мышьяком или залепливание пломб плохо держащимся цементом - это еще цветочки советской стоматологии.
Бабуля 25 лет до пенсии отработала в военной поликлинике стоматологом. Сколько солдат и офицеров у неё зубы лечили, даже приблизительно сложно подсчитать. Хорошо лечила, впрочем, как и другие коллеги. Деньги с солдат никто не требовал. Пломбировочный материал был отечественный. Кто хотел импортный, за отдельную плату.
Деньги никто не требовал, но за отдельную плату.
И так у них все.(с)
Что всё? Государство не закупало пломбировочный материал за границей для поликлиник, военных или гражданских, без разницы. Он приобретался в частном порядке врачами на собственные деньги через тех, кто ездил за границу.
драйвер написав:Советские ветеринарно-санитарные нормы по количеству мяса в вареной колбасе 5-7%!!!! За чем ностальгируете?
Содержание мяса в колбасе регулировалось гостом а не ветеринарно-санитарными нормами. Открываете ГОСТ 23670-79 1979 года по этой ссылке http://docs.cntd.ru/document/gost-23670-79 и смотрите пункт 2.3. 2.3 Вареные колбасы должны изготовляться по рецептуре, указанной в табл.1. По таблице 1 определяете что в докторской колбасе на 100 кг продукта должно быть: Говядина жилованная высшего сорта - 25 кг. Свинина жилованная полужирная - 70 кг. То есть на 100 кг продукта должно быть 70кг + 25кг = 95кг мяса. Даже с учетом уварки 95 кг это вообще-то ближе к 95% чем к 5-7%
Так є багато вареної ковбаси з таким складом, тільки і ціна відповідна на неї, вона аж ніяк не може коштувати дешевше кілограма свинини чи телятини, а ще треба з сировини товар зробити
"совок" - найогидніший лад, і не треба пенсіонера запитувати, ти спитай того, хто при совку пенсіонером був!!! О...він би тобі, ідіоту, розказав, як "жалував "совок" своїх пенсіонерів!!! 7 (сім)карбованців!!! Як тобі така пенсія, 33-річний ідіот!!!
Ипонский бох, надо было для этого поднять ветку 4-летней давности? 7 с половиной рублей пенсии давали тем, кто не имел минимального страхового стажа, 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин. Иначе до 120 рублей, а персональным пенсионерам до 250 рублей плюс надбавки.