Не сплатив за жовтий колір
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2017 14:10
Додано: Чет 13 лип, 2017 14:19
Додано: Чет 13 лип, 2017 14:21
Неактивний з березня минулого року
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 29 січ, 2018 12:31
Единственное отделение банка в моем городе - все чисто, красиво и при этом пусто как в музее. Но именно в этом единственном отделении Радабанка, удалось разово поменять достаточно крупную сумму, за что им и спасибо. Сотрудники тоже на уровне.
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
Додано: Пон 29 січ, 2018 13:03
Re: Радабанк
Пішли по жорсткішому шляху Привата - не більше десяти однотипних депозитів
Правда, тиждень тому забирав старезні валютні депо майже фонд - без жодних проблем.
банчик працює як годинник
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:02
Вирішив скористатися заготовкою і закинути гривні на харчування... Намагався дізнатися реквізити для поповнення депозитного рахунку напряму з іншого банку. Це виявилося складним завданням. Спочатку посилали до ввдділення за реквізитами, потім продиктували з неохотою 263...і сказали переказувати напряму, але якось невпевненно. В ІБ дивлюся, що переказ з карткового рахунку на депозит йде через транзит. Хто поповняв тут депо напряму з іншого банка, киньте будь ласка реквізити. Дякую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:02
этот банк любит кеш
никому не верю
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