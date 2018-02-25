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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 14:10

  greenozon написав:--------------
РАДАБАНК
Заблокирован
--------------


Що трапилось?
:shock:

Не сплатив за жовтий колір
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 14:19

  sola написав:
  greenozon написав:--------------
РАДАБАНК
Заблокирован
--------------


Що трапилось?
:shock:

Не сплатив за жовтий колір

Фарсік теж не заплатив... :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 14:21

  greenozon написав:--------------
РАДАБАНК
Заблокирован
--------------


Що трапилось?
:shock:

Неактивний з березня минулого року
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:31

Единственное отделение банка в моем городе - все чисто, красиво и при этом пусто как в музее. Но именно в этом единственном отделении Радабанка, удалось разово поменять достаточно крупную сумму, за что им и спасибо. Сотрудники тоже на уровне.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 13:03

Re: Радабанк

Пішли по жорсткішому шляху Привата - не більше десяти однотипних депозитів
Правда, тиждень тому забирав старезні валютні депо майже фонд - без жодних проблем.
банчик працює як годинник
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:02

  Козак-характерник написав:Рада не дає більше робити 18 міс.стовпчики! :evil: Шаромиги... :mrgreen: Останній стовпчик забив до 03.12.2018.
Зображення

Вирішив скористатися заготовкою і закинути гривні на харчування... :P Намагався дізнатися реквізити для поповнення депозитного рахунку напряму з іншого банку. Це виявилося складним завданням. Спочатку посилали до ввдділення за реквізитами, потім продиктували з неохотою 263...і сказали переказувати напряму, але якось невпевненно. В ІБ дивлюся, що переказ з карткового рахунку на депозит йде через транзит. Хто поповняв тут депо напряму з іншого банка, киньте будь ласка реквізити. Дякую! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:02

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Рада не дає більше робити 18 міс.стовпчики! :evil: Шаромиги... :mrgreen: Останній стовпчик забив до 03.12.2018.
Зображення

Вирішив скористатися заготовкою і закинути гривні на харчування... :P Намагався дізнатися реквізити для поповнення депозитного рахунку напряму з іншого банку. Це виявилося складним завданням. Спочатку посилали до ввдділення за реквізитами, потім продиктували з неохотою 263...і сказали переказувати напряму, але якось невпевненно. В ІБ дивлюся, що переказ з карткового рахунку на депозит йде через транзит. Хто поповняв тут депо напряму з іншого банка, киньте будь ласка реквізити. Дякую! :P
этот банк любит кеш
никому не верю
sens
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