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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 вер, 2018 18:52
WachtAmRhein, кілограм цибульки і битках скільки коштує?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 вер, 2018 15:06
Сегодня хотела знакомая отправить и не передали в банке говорят что нельзя и не получается перевод Ана хотела 5000$передать знакомому
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:07
Зайшов в банку
тут незвично розвинений ІБ
чесно кажучи, не очікував
ну і саме основне - в банку є Онлайн Обмін Валют! курс хороший
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:13
Re: Радабанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:28
вже всі форумчани давно в курсі де є таблиця онлайн обмінів...
шукайте самі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:42
Там які банки?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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