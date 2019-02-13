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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 18:52

WachtAmRhein, кілограм цибульки і битках скільки коштує?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 15:05

Почему нельзя перевести деньги с ивано франкоФра в баку
ramincik56
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 15:06

Сегодня хотела знакомая отправить и не передали в банке говорят что нельзя и не получается перевод Ана хотела 5000$передать знакомому
ramincik56
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:07

Зайшов в банку
тут незвично розвинений ІБ
чесно кажучи, не очікував

https://ib.radabank.com.ua/ib2help/IB_O ... MANUAL.pdf

ну і саме основне - в банку є Онлайн Обмін Валют! курс хороший
http://prntscr.com/mkokdv
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:13

Re: Радабанк

  greenozon написав:курс хороший

Це інфо зовсім не інфо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:28

вже всі форумчани давно в курсі де є таблиця онлайн обмінів...

шукайте самі :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:42

  greenozon написав:вже всі форумчани давно в курсі де є таблиця онлайн обмінів...

шукайте самі :)

Там які банки?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:25

Курс может и хороший, но продает ли заведение валюту? А то банк С... тоже любит светить интересные курсы, но грязных зеленых бумажек либо "нету" (с) либо максимум соточку могут отпустить трудящимся.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
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