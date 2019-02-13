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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 вер, 2018 18:52
WachtAmRhein, кілограм цибульки і битках скільки коштує?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 вер, 2018 15:06
Сегодня хотела знакомая отправить и не передали в банке говорят что нельзя и не получается перевод Ана хотела 5000$передать знакомому
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:07
Зайшов в банку
тут незвично розвинений ІБ
чесно кажучи, не очікував
ну і саме основне - в банку є Онлайн Обмін Валют! курс хороший
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:13
Re: Радабанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:28
вже всі форумчани давно в курсі де є таблиця онлайн обмінів...
шукайте самі
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:42
Там які банки?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:25
Курс может и хороший, но продает ли заведение валюту? А то банк на букву Ю, принадлежащий бородатой собачей женщине-православной тоже любит светить интересные курсы, но грязных зеленых бумажек либо "нету" (с) либо максимум соточку могут отпустить трудящимся.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Чет 14 лют, 2019 09:41, всього редагувалось 2 разів.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:18
в Одессе на Арнаутской , валюта летом всегда есть , даже 2013 года баксы . Ну это так - про между прочим . И на сегодня главное не продать подешевле , а как ВСЕ , обьявить об инновации
никому не верю
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:14
Re: Радабанк
власне хочу потестувати інновацію
та й загалом таке враження, що купувати онлайн в правильних точках - швидше, вигідніше і цікавіше ніж стирати кєди
практика покаже
наразі маю лише грн рахунок (карту), наст крок - валютні (дол, євро)
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