Коллеги, а ИБ для физиков умеет депо открывать?
Что выдают или просить под грн депо?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:38
Коллеги, а ИБ для физиков умеет депо открывать?
Что выдают или просить под грн депо?
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:40
la9
ІБ тут крутий
див деталі
viewtopic.php?p=4581607#p4581607
занесіть маленьке депо і отримаєте депо-карту впридачу
я собі зробив грн, дол, євр
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|