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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
40%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:38

Коллеги, а ИБ для физиков умеет депо открывать?
Что выдают или просить под грн депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:40

la9

ІБ тут крутий
див деталі

viewtopic.php?p=4581607#p4581607

занесіть маленьке депо і отримаєте депо-карту впридачу
я собі зробив грн, дол, євр
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 4350
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 891011
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