Коллеги, а ИБ для физиков умеет депо открывать?
Что выдают или просить под грн депо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:38
Коллеги, а ИБ для физиков умеет депо открывать?
Что выдают или просить под грн депо?
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:40
la9
ІБ тут крутий
див деталі
viewtopic.php?p=4581607#p4581607
занесіть маленьке депо і отримаєте депо-карту впридачу
я собі зробив грн, дол, євр
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:59
greenozon
валютообмен уже пробовали проводить?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:38
Спочатку карту оформити
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:49
ще руки не дойшли
є в планах короткострокових.
згідно слів менеджера - операція онлайн обміну без комісії, правда є мін. сума - 50 одиниць
але виявився інший презанєматєльнейший факт!
в відділенні банку купив євро вчора дешевше ніж у всіх 12 банків, що пропонують онлайн обмін валют, дані читаю звідси
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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