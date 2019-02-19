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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
40%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:38

Коллеги, а ИБ для физиков умеет депо открывать?
Что выдают или просить под грн депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:40

la9

ІБ тут крутий
див деталі

viewtopic.php?p=4581607#p4581607

занесіть маленьке депо і отримаєте депо-карту впридачу
я собі зробив грн, дол, євр
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:59

greenozon
валютообмен уже пробовали проводить?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:38

  J написав:greenozon
валютообмен уже пробовали проводить?

Спочатку карту оформити
https://www.radabank.com.ua/files/new/D ... 2018-1.pdf
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:49

  J написав:greenozon
валютообмен уже пробовали проводить?


ще руки не дойшли
є в планах короткострокових.
згідно слів менеджера - операція онлайн обміну без комісії, правда є мін. сума - 50 одиниць

але виявився інший презанєматєльнейший факт!
в відділенні банку купив євро вчора дешевше ніж у всіх 12 банків, що пропонують онлайн обмін валют, дані читаю звідси http://eximb.ml/kurs/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:13

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:16

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина

Та тут клієнтів цього банчика пару штук. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 891011
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