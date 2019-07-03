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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2019 01:34
Re: Радабанк
друзья, а можно ли открыть вклад Ось-вам в ИБ на конкретную дату окончания? (сроком больше 3 месяцев), или там выбор по-месячно 3-4-5 и т.д. ?
Додано: Чет 06 чер, 2019 07:09
keep
можна обрати дату
наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:32
Re: Радабанк
коллеги, что посоветуете, хочу зайти в эту банку, как это лучше сделать?!?
что здесь есть интересного? как здесь с ИБ, он бесплатный?
интересует ИБ и обмен валют, какие карточные продукты лучше иметь, что обязательно открыть(must have) и от чего надо отказаться?!?
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